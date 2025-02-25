पोसेसन फुटबलविरुद्ध काउन्टर अट्याक, विश्वकप फाइनलमा दुई फरक दर्शनको परीक्षा

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- विश्वकप फुटबलको फाइनलमा अर्जेन्टिना र स्पेनले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
- यो खेल स्पेनको बल नियन्त्रण गर्ने रणनीति र अर्जेन्टिनाको तीव्र आक्रमणबीचको कडा लडाइँ हुनेछ ।
- दुवै टोलीका प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनी र लुइस डे ला फुएन्तेको रणनीतिक योजनाले उपाधिको छिनोफानो गर्नेछ ।
३ साउन, काठमाडौं । विश्वकप फाइनलमा अर्जेन्टिना र स्पेनबीच केवल दुई टोलीको प्रतिस्पर्धा हुनेछैन । एटलान्टामा दुई फरक फुटबल दर्शन पनि आमनेसामने हुनेछन् ।
एकातिर बललाई लामो समय आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर विपक्षीलाई थकाउने स्पेन हुनेछ भने अर्कोतर्फ मौका पर्खेर एकै प्रहारमा खेलको दिशा बदल्न सक्ने अर्जेन्टिना हुनेछ ।
त्यसैले उपाधि भिडन्त व्यक्तिगत प्रतिभाभन्दा पनि प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनी र लुइस डे ला फुएन्तेको रणनीतिक लडाइँका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
स्पेन यस विश्वकपमा सबैभन्दा बढी बल नियन्त्रण गर्ने टोलीमध्ये एक हो । समूह चरणदेखि नै उसले अधिकांश खेलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।
रोड्री, फाबियन रुइज र डानी ओल्मोको त्रिकोणले खेलको गति नियन्त्रण गर्छ भने लामिन यामाल र एलेक्स बाएनाले दुवै विंगबाट निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छन् ।
स्पेनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको बल गुमाएलगत्तै तुरुन्तै प्रेसिङ गरेर पुनः नियन्त्रणमा लिने क्षमता हो । यही शैलीका कारण फ्रान्सजस्तो आक्रामक टोली पनि सेमिफाइनलमा लामो समय आफ्नो खेल खेल्न सकेन ।
अर्जेन्टिनाको शैली भने फरक छ । स्कालोनीको टोलीलाई धेरै समय बल नियन्त्रणमा राख्नैपर्छ भन्ने छैन । उनीहरू खेलको लय बुझ्छन्, विपक्षीको गल्ती पर्खन्छन् र सही समयमा आक्रमण गर्छन् । मेसी, जुलियन अल्भारेज र लाउटारो मार्टिनेजजस्ता खेलाडीले एउटा अवसरलाई पनि गोलमा बदल्ने क्षमता राख्छन् ।
यस विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले धेरै खेलमा पछि परे पनि पुनरागमन गरेको छ । इजिप्ट, इङ्ग्ल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डविरुद्धको प्रदर्शनले टोली दबाबमा पनि खेलको दिशा मोड्न सक्ने प्रमाण दिएको छ ।
मध्यपङ्क्तिमा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । स्पेनका रोड्री र फाबियन रुइजले खेलको गति नियन्त्रण गर्न खोज्नेछन् भने अर्जेन्टिनाका एन्जो फर्नान्डेज, एलेक्सिस म्याक एलिस्टर र लिएन्ड्रो पारेडेसले त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
दुवै टोलीको रक्षापङ्क्ति पनि प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट देखिएको छ । स्पेनले एक गोल मात्र बेहोरेको छ भने अर्जेन्टिनाले कठिन खेलहरूमा पनि निर्णायक क्षणमा रक्षात्मक अनुशासन कायम राखेको छ ।
फाइनलमा सुरुआती गोल निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । स्पेनले अग्रता लिए खेललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहनेछ भने अर्जेन्टिना पछि परे पनि पुनरागमन गर्न सक्ने मानसिकतासहित मैदान उत्रिनेछ ।
त्यसैले आइतबारको फाइनलमा उपाधि जिताउने तत्व केवल मेसी, यमाल वा अल्भारेजको व्यक्तिगत चमक मात्र हुनेछैन ।
दुई प्रशिक्षकले बनाएको रणनीतिले पनि विश्व च्याम्पियनको निर्णय गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।
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