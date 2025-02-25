विश्वकप फाइनल : यस्तो छ स्पेन र अर्जेन्टिनाको संयुक्त ११

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- अर्जेन्टिना र स्पेनका उत्कृष्ट खेलाडी समेट्दै अनलाइनखबरले फिफा विश्वकप फाइनलका लागि एक संयुक्त ११ टोली सार्वजनिक गरेको छ ।
- गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेजसहित क्रिस्टियन रोमेरो, एन्जो फर्नान्डेज, लियोनल मेसी र जुलियन आल्भारेज अर्जेन्टिनाबाट टोलीमा परेका छन् ।
- पेद्रो पोरो, आयमेरिक लापोर्टे, मार्क कुकुरेला, रोड्री, लामिन यमाल र डानी ओल्मो स्पेनको तर्फबाट यो संयुक्त टोलीमा समावेश छन् ।
३ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप फाइनलअघि अर्जेन्टिना र स्पेनका खेलाडीमध्ये उत्कृष्ट ११ छान्नु कुनै सजिलो काम होइन ।
दुवै टोली प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट लयमा छन् र हरेक पोजिसनमा विश्वस्तरीय खेलाडी छन् ।
फर्म, प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शन र टोलीमा पारेको प्रभावलाई आधार मानेर अनलाइनखबरले तयार पारेको संयुक्त ११ यस्तो छ ।
गोलकिपर : एमिलियानो मार्टिनेज (अर्जेन्टिना)
स्पेनका उनाइ सिमोनले उत्कृष्ट विश्वकप खेलेका छन् । स्पेनले सात खेलमा केवल एक गोल मात्र बेहोरेको छ ।
तर ठूला खेलमा निर्णायक बचाउ गर्ने क्षमता, दबाब झेल्ने अनुभव र नकआउट चरणमा देखाएको आत्मविश्वासका कारण एमिलियानो मार्टिनेजले यो स्थान पाउँछन् ।
विश्वकप जितिसकेका मार्टिनेज फेरि एकपटक अर्जेन्टिनाको भरोसाका पात्र बनेका छन्।
राइट ब्याक : पेड्रो पोरो (स्पेन)
आक्रमण र रक्षामा समान रूपमा योगदान दिने पोरो स्पेनको सबैभन्दा सक्रिय फुलब्याकमध्ये एक हुन् । नाहुएल मोलिनासँग कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि पोरोको आक्रामक योगदान केही अगाडि देखिन्छ ।
सेन्टर ब्याक : क्रिस्टियन रोमेरो (अर्जेन्टिना)
अर्जेन्टिनाको रक्षापंक्तिका नेता रोमेरोले कठिन नकआउट खेलहरूमा आफ्नो अनुभव देखाएका छन् । शारीरिक रूपमा बलिया, हवाई बलमा प्रभावशाली र ठूला खेलका खेलाडी भएकाले उनको स्थान निश्चितजस्तै छ ।
सेन्टर ब्याक : आयमेरिक लापोर्टे (स्पेन)
स्पेनले प्रतियोगिताभर केवल एक गोल मात्र बेहोर्नुको प्रमुख कारण लापोर्टेको नेतृत्वमा रहेको रक्षापंक्ति हो । बल नियन्त्रणदेखि खेल सुरु गर्नेसम्म उनी स्पेनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण खेलाडी बनेका छन् ।
लेफ्ट ब्याक : मार्क कुकुरेला (स्पेन)
निकोलास टालियाफिकोको अनुभव उत्कृष्ट भए पनि कुकुरेलाले यो विश्वकपमा निरन्तर प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका छन् । दुवैतर्फ दौडिने क्षमता र आक्रमणमा दिने चौडाइका कारण उनी रोजाइमा पर्छन् ।
मिडफिल्डर : रोड्री (स्पेन)
विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट डिफेन्सिभ मिडफिल्डर मानिने रोड्री स्पेनको खेल सञ्चालन गर्ने मुख्य पात्र हुन् । उनले खेलको गति नियन्त्रण गर्ने, बल वितरण गर्ने र विपक्षी आक्रमण रोक्ने काम एकैसाथ गरिरहेका छन् ।
मिडफिल्डर : एन्जो फर्नान्डेज (अर्जेन्टिना)
नकआउट चरणमा निर्णायक प्रदर्शन गरेका एन्जोले मध्यभागमा अथक दौड, बल जित्ने क्षमता र आक्रमणमा योगदान दुवै दिएका छन्। रोड्रीसँग उनको जोडी विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।
राइट विङ : लामिन यमाल (स्पेन)
१८ वर्षको उमेरमै विश्वकप फाइनल खेल्दै गरेका यमाल प्रतियोगिताकै सबैभन्दा रोमाञ्चक खेलाडीमध्ये एक हुन् । गति, ड्रिब्लिङ र सिर्जनशीलताले उनले स्पेनको आक्रमणलाई फरक स्तरमा पुर्याएका छन् ।
लेफ्ट विङ : डानी ओल्मो (स्पेन)
स्पेनको आक्रमणको मस्तिष्क । उनले सिर्जना गर्ने अवसर, लाइनबीचको खेल र निर्णायक पासका कारण उनलाई स्थान दिनु स्वाभाविक हुन्छ । एलेक्सिस म्याक एलिस्टरसँग कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि ओल्मो केही अगाडि देखिन्छन् ।
फरवार्ड : लियोनल मेसी (अर्जेन्टिना)
यो स्थानबारे कुनै बहस नै छैन । आठ गोल, चार असिस्ट र लगातार निर्णायक प्रदर्शन गरेका मेसी अर्जेन्टिनाका मात्र होइन, प्रतियोगिताकै सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडी हुन् ।
फरवार्ड : जुलियन आल्भारेज (अर्जेन्टिना)
उनको प्रेसिङ, अथक दौड र गोल गर्ने क्षमता अर्जेन्टिनाको सबैभन्दा ठूलो हतियारमध्ये एक बनेको छ । लाउतारो मार्टिनेज उत्कृष्ट सुपर–सब भए पनि अल्भारेजले सुरुदेखि दिएको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
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