सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र असोजभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने

३ साउन, काठमाडौं । वृद्ध भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि असोजभित्र परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचना निकालेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीको सूचीकरण तथा नवीकरण गर्न भनेको हो ।
जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सबै लाभग्राहीहरूको सामजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ को नियम (९) बमोजिम असोज मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्नु–गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नवीकरणका लागि लाभग्राहीहरूले आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई जैविक पहिचानका आधारमा नवीकरण गराउनसक्ने भनिएको छ । अस्थायी बसोबास रहेको भए बसोबास रहेकै वडा कार्यालयबाट समेत नवीकरण गराउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको नविकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचय नम्बरका आधारमा जैविक पहिचान मार्फत गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०८२ को दफा ५ बमोजिम १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अशक्त र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने छैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्ने समय असोज मसान्त सम्म रहेको भन्दै मन्त्रालयले वडा कार्यालयमा भिडभाड कम गरी नवीकरण कार्य व्यवस्थित गर्न पनि भनेको छ ।
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