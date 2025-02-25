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फिफा विश्वकप २०२६ :

एमबाप्पे : फ्रान्सलाई जिताउन सकेनन्, सर्वाधिक गोल र गोल्डेन बुटमा कीर्तिमान

२०८३ साउन ४ गते ४:४६ २०८३ साउन ४ गते ४:४६

गोविन्दराज नेपाल

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लगातार दुई पटक विश्वकप फाइनल खेल्दै एक पटक उपाधि र एक पटक गोल्डेन बुट अवार्ड जितिसकेका एमबाप्पेले यस पटक फ्रान्सलाई फाइनल पुर्‍याउन सकेनन् तर मेसीलाई पछि पार्दै सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।

गोविन्दराज नेपाल

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • किलियन एमबाप्पेले यस विश्वकपमा १० गोल गर्दै लगातार दुई पटक गोल्डेन बुट जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् ।
  • एमबाप्पेले २२ विश्वकप खेलमा २२ गोल गर्दै लियोनल मेसीको २१ गोलको कीर्तिमान तोडेर सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् ।
  • फ्रान्सेली कप्तान एमबाप्पेले राष्ट्रिय टोलीबाट १०६ खेल खेल्दै ६६ गोलको कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।

४ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप सुरु हुनुअघि साविक उपविजेता फ्रान्सलाई सबैभन्दा बलियो दाबेदारको रुपमा हेरिएको थियो । स्टार खेलाडीहरूको जमघट रहेको फ्रान्सेली टोलीको नेतृत्वमा २७ वर्षीय किलियन एमबाप्पे थिए ।

समूह चरणदेखि नकआउट चरणसम्म फ्रान्सको प्रदर्शन पनि जबरजस्त थियो । प्रिक्वाटरफाइनलमा पाराग्वे विरुद्ध केही संघर्ष गरेपनि सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा एमबाप्पेले सही टिमलाई नेतृत्व दिएका थिए ।

तर अल युरोपियन सेमिफाइनलमा स्पेनसँग २-० ले पराजित हुँदै फ्रान्स उपाधि होडबाट बाहिरियो ।

एमबाप्पेले सन् २०१८ मा १९ वर्षकै उमेमरमा फ्रान्सबाट विश्वकप उपाधि जितेका थिए । त्यसको चार वर्षपछि कतारमा विश्वकप हुँदा एमबाप्पे परिपक्क भइसकेका थिए र फ्रान्सलाई फाइनल पुर्‍याउँदै गोल्डेन बुट अवार्ड जिते ।

फाइनलमा अर्जन्टिना विरुद्ध ह्याट्रिक गरेपनि पेनाल्टीसुटआउटमा फ्रान्स अभागी बन्दा एमबाप्पे लगातार विश्वकप ट्रफी उचाल्नबाट बन्चित भए ।

पहिलो विश्वकपमा ४ गोल गरेका उनले २०२२ मा सर्वाधिक ८ गोल गर्दै व्यक्तिगत अवार्ड जितेका थिए ।

आफ्नो तेस्रो विश्वकपमा एमबाप्पे कप्तान नै बने । २७ वर्षको उमेरमा फ्रान्सको कप्तानी गर्दा भने एमबाप्पेले टिमलाई फाइनल पुर्‍याउन सकेनन् ।

लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पुस्तापछिका उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा देखिएका एमबाप्पेले लगातार दुई पटक विश्वकप फाइनल खेल्दै एक पटक विश्वकपको स्वाद चाखिसकेका छन् ।

तर उत्तर अमेरिकाको तीन राष्ट्रमा संयुक्त रूपमा आयोजना भएको अहिलेसम्मकै ठूलो फिफा विश्वकपमा भने एमबाप्पे उपाधिको नजिक समेत पुग्न सकेनन् ।

लगातार दोस्रो गोल्डेन बुट

टिमबाट उपाधि जित्न नसकेपनि यस पटक एमबाप्पेको व्यक्तिगत प्रदर्शन भने गज्जबको रह्यो । फाइनल पुग्न नसकेपछि तेस्रो स्थानको लागि इंग्ल्यान्ड विरुद्धको खेलमा २ गोल गर्दै एमबाप्पेले गोल स्कोरिङमा नयाँ कीर्तिमान बनाए ।

उनी २३औं संस्करणको विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बने । यसअघि पनि उनले गोल्डेन बुट अवार्ड जितिसकेका छन् र लगातार दुई पटक गोल्डेन बुट जित्ने पहिलो खेलाडी बने ।

यसपटक उनले डबल डिजिटमै गोल स्कोर गरे । कूल ८ खेल खेल्दै १० गोल र ४ असिस्ट गरे ।

तेस्रो स्थान र फाइनल खेल अघिसम्म एमबाप्पे सर्वाधिक गोल गर्नेमा असिस्टका आधारमा मेसी भन्दा पछि थिए । मेसी र एमबाप्पेको समान ८ गोल थियो भने मेसीले ४ र एमबाप्पेले ३ असिस्ट गरेका थिए ।

तर तेस्रो स्थानको खेलमा एमबाप्पेले २ गोल र १ असिस्ट गरे । फाइनलमा मेसीले स्पेन विरुद्ध गोल गर्न सकेनन् ।

एमबाप्पेले लगातार दोस्रो पटक सर्वाधिक गोलकर्ता बनेर दुई पटक गोल्डेन बुट अवार्ड जिते ।

एमबाप्पे समूह चरणमा पहिलो खेलमै सेनेगल विरुद्ध २ गोल गर्दै सानदार सुरुवात गरे । त्यसपछि इराक विरुद्ध पनि सोही लय कायम राख्दै २ गोल गरे भने नर्वे विरुद्ध गोल गर्न सकेनन् ।

राउण्ड अफ ३२ मा स्वीडेन विरुद्ध पनि २ गोल नै गरेका एमबाप्पेले पाराग्वे विरुद्ध प्रिक्वाटरफाइनलमा पेनाल्टीमा निर्णायक गोल गरे । यस्तै क्वाटरफाइनलमा मोरक्को विरुद्ध पनि एक गोल गरे । सेमिफाइनलमा गोल गर्न नसकेका उनले तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा २ गोल गरे ।

समूह चरणमा नर्वे विरुद्ध एमबाप्पेले गोल नगरेपनि उसमान डेम्बेलेले ह्याट्रिक गर्दै ४-१ को जित दिलाएका थिए । यस्तै सेमिफाइनलमा स्पेन विरुद्ध पनि एमबाप्पे गोल गर्न असफल रहे ।

विश्वकपकै सर्वाधिक गोलकर्ता

स्पानिस महारथी रियल मड्रिडबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने एमबाप्पे गोल मेसिन हुन् । यसमा कुनै शंका रहेन, क्लब लेभलमा पनि उनले त्यो लय देखाइसकेका छन् ।

उनले यसअघिका दुई विश्वकपमा गरेको १२ गोलले पनि त्यो पुष्टि गरिसकेको थियो । यस पटक त झन् बढी गोलमेसिनको रूपमा एमबाप्पे देखा परे । उनले ८ खेल खेल्दा समूह चरणमा नर्वे र सेमिफाइनलमा स्पेन बाहेक ६ खेलमा गोल गरे । जसमा एमबाप्पेले सर्वाधिक १० गोल गरे ।

तीन संस्करणमा गरी कूल २२ खेलमा २२ गोल नै गरे । उनले सर्वाधिक गोलकर्ता बन्न विश्व फुटबलकै महान खेलाडी अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी (२१) लाई पछि पारे । मेसीले ३३ खेलमा २१ गोलको कीर्तिमान बनाएका थिए । तर एमबाप्पेले ११ खेल कम खेलेर मेसीको कीर्तिमान तोडे ।

यस विश्वकपअघि जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोज १६ गोलसहित सर्वाधिक गोलकर्ता थिए भने मेसीको १३ र एमबाप्पेको १२ गोल थियो ।

मेसीले अल्जेरिया विरुद्ध पहिलो खेलमै ह्याट्रिक गर्दै क्लोजको कीर्तिमान बराबरी गरे भने अस्ट्रिया विरुद्ध २ गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता बनेर क्लोजको कीर्तिमान तोडे ।

एमबाप्पेले पनि समुह चरणमा चार गोल गर्दै क्लोजको बराबरी गरे । त्यसपछि स्वीडेन विरुद्ध गोल गर्दै क्लोजलाई पछि पारे अनी मेसीलाई अन्तिमसम्म पछ्याइरहे ।

मेसीले फाइनल खेल्नुअघि एमबाप्पेले इंग्ल्यान्ड विरुद्ध २ गोल गर्दै मेसीको २१ गोलको कीर्तिमान तोडिदिए ।

यसअघि फ्रान्सका जस्ट फोन्टेनले एकै विश्वकपमा १३ गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा समावेश थिए । यस पटक एमबाप्पे फोन्टेन क्लोज ब्राजिलियन रोनाल्डो अनी मेसी सबैलाई पछि पार्दै अघि बढे ।

एमबाप्पे सबैभन्दा कम खेलमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने देखि सबैभन्दा कम उमेर विश्वकपमा २२ गोल गर्ने खेलाडी समेत बने ।

‍फ्रान्स लागि १०० खेल र सर्वाधिक गोलकर्ता

एमबाप्पे यस विश्वकपमा फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमबाट पनि केही कीर्तिमान बनाए । उनी विश्वकपमा फ्रान्सका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने, सर्वाधिक गोल गर्ने देखि फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमको समेत सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।

एमबाप्पे फ्रान्सबाट विश्वकपमा सर्वाधिक २० खेल खेल्ने गोलकिपर हुगो लोरिसको कीर्तिमान तोडे । एमबाप्पेल विश्वकपमा २२ खेल खेले । यस्तै फ्रान्सबाट विश्वकप धेरै गोल गर्ने पनि स्वभाविक रूपमा एमबाप्पे नै बने ।

साथै उनले विश्वकपको पहिलो खैलमा सेनेगल विरुद्ध २ गोल गर्दै फ्रान्सका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने ओलिभर जिरुडको कीर्तिमान पनि तोडे । जिरुडले ५७ गोल गरेका थिए । सेनेगल विरुद्ध दुई गोल गरेपछि एमबाप्पेले जिरुडलाई पछि पारे ।

यस्तै दोस्रो खेलमा इराक विरुद्ध उनले अर्को उपलब्धी हात पारे । जुन फ्रान्सको सिनियर टिमबाट उनको १००औं खेल थियो । उनी फ्रान्सका लागि १०० खेल खेल्ने दशौं खेलाडी बने । यस्तै विश्वकपछि उनी फ्रान्सका लागि सर्वाधिक खेल खेल्नेमा नवौँ स्थानमा उक्लेका छन् । उनले १०६ खेल खेल्दै सर्वाधिक ६६ गोल गरेका छन् ।

फ्रान्सका लागि गोलकिपर लोरिसले नै सर्वाधिक १४५ खेल खेलेका छन् । अहिलेकै लयमा अगाडि बढेमा एमबाप्पेले उक्त कीर्तिमान पनि छिटै तोड्ने संकेत देखाएका छ ।

एमबाप्पे मोनाको क्लबमा खेल्दा सन् २०१४ मा फ्रान्सको उमेर समूहबाट खेल्न थालेका थिए । उनले फ्रान्सको यू-१७ टिमबाट २ र यु-१९ टिमबाट ११ खेल खेले ।

फ्रान्सले सन् २०१६ मा युइएफले यू-१९ च्याम्पियनसिप जित्दा १७ वर्षको उमेरमा ५ गोल गरेका थिए ।

त्यसपछि सन् २०१७ मा लक्जेम्वर्ग विरुद्धको खेलमा लागि उनी पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा समावेश भए । त्यस खेलमा डेब्यु गर्दे उनी फ्रान्सका लागि खेल्दै दोस्रो कान्छा खेलाडी बनेका थिए ।

यस्तै २०१७ सेप्टेम्बरमा एमबाप्पेले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरे । फ्रान्सका लागि लगातार खेल्दै आएका उनले एक दशक पुग्न लाग्दा राष्ट्रिय टिमको कप्तानी गर्ने विश्वकप जित्ने देखि विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्नेसम्मका कीर्तिमान बनाइसकेका छन् र अझै धेरै उपलब्धिका लागि उनी तयार छन् ।

विश्वकपका सर्वाधिक गोलकर्ताहरू

किलियन एमबाप्पे : २२ गोल

लियोनल मेसी : २१ गोल

मिरोस्लाभ क्लोज : १६ गोल

रोनाल्डो : १५ गोल

गर्ड मुलर : १४ गोल

ह्यारी केन : १४ गोल

जस्ट फोन्टेन : १३ गोल

पेले : १२ गोल

किलियन एमबाप्पे फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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