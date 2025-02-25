स्पेनलाई च्याम्पियन बनाएका १९ वर्षीय यमाल

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- १९ वर्षीय युवा खेलाडी लामिन यमालको उत्कृष्ट प्रदर्शनप्रेरित स्पेनले फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जितेको छ ।
- यमालले विश्वकपमा ३० पटक सफल ड्रिबल गर्दै विपक्षीको रक्षापंक्ति भत्काउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
- विश्वकप इतिहासकै कान्छो गोलकर्ताको सूचीमा समेटिएका यमालले प्रतियोगिताभर सातौँ उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएका छन् ।
४ साउन, काठमाडौं । स्पेनलाई फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका युवा खेलाडी हुन्, लामिन यमाल । १९ वर्षीय यमालले डेब्यू विश्वकपमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भए ।
बार्सिलोनाका स्टार यमालले स्पेनको उपाधि यात्रामा निर्णायक भूमिका खेल्दै विश्वकपकै धेरै नयाँ कीर्तिमान कायम गरे । उनले साउदी अरेबियाविरुद्ध गोल गर्दै विश्वकपमा गोल गर्नै इतिहासकै सबैभन्दा कान्छो स्पेनिस खेलाडीको कीर्तिमान बनाए ।
यो गोलले उनलाई विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा कम उमेरमा गोल गर्ने खेलाडीहरूको सूचीमा पनि सामेल गरायो । १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो पहिलो विश्वकप गोल गर्दै उनले लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रेकर्डलाई पछि पारे । उनी कम उमेरमा गोल गर्ने खेलाडीको नवौं स्थानमा छन् ।
यमालले आफ्नो रचनात्मकता, गति र दबाबका बीचमा पनि देखाएको शान्त प्रदर्शनले खेलहरूलाई निरन्तर प्रभाव पारिरहे । उनको यही प्रदर्शनले स्पेनलाई एक कठिन प्रतियोगिता पार लगाउन र अन्ततः आफ्नो दोस्रो फिफा विश्वकप उपाधि उचाल्न मद्दत गर्यो ।
यमालले यस प्रतियोगितामा ३० पटक सफल ड्रिबल गर्दै सबैभन्दा बढी ड्रिबल गर्ने खेलाडी बने । विश्वका कयौँ ठूला स्टारहरूलाई पछि पार्दै उनले स्पेनको विश्वकप यात्राभरि विपक्षीको रक्षापंक्तिलाई निरन्तर भत्काउन सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरे ।
१९ वर्ष र १ दिनको उमेरमा यमाल फिफा विश्वकपको नकआउट खेलमा पेनाल्टी जित्ने गत ६० वर्षयताकै दोस्रो सबैभन्दा कान्छो खेलाडी बने । यस सूचीमा उनीभन्दा अगाडि सन् १९९८ को विश्वकपमा यो सफलता हात पारेका इंग्ल्यान्डका लिजेन्ड माइकल ओवेन मात्र छन् ।
उनले आफ्ना सहकर्मी खेलाडी पाउ कुबार्सीसँग मिलेर अर्को एउटा अनौठो कीर्तिमान पनि खडा गरे । फुटबल इतिहासमा फिफा विश्वकपको सेमिफाइनल खेलमा सुरुआती ११ मा पर्ने विश्वका जम्मा सात किशा खेलाडीहरूमध्ये यो जोडी पनि सामेल भयो । यसले प्रतियोगिताका ठूला खेलहरूमा स्पेनले आफ्नो नयाँ पुस्ताप्रति देखाएको बलियो विश्वासलाई प्रस्ट पार्छ ।
यमालको यो प्रदर्शनले उनी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा युवा खेलाडीका रूपमा उदाएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । उनले खेलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा पनि उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे र स्पेनलाई विश्व विजेता बनाउने एक मुख्य नायक बने ।
यमालले विश्वकपअघि नै छ वटा उपाधि जितिसकेका थिए । विश्वकप उपाधि जितेसँगै उपाधि संख्या ७ पुगेको छ । तीमध्ये पाँच उपाधि उनले आफ्नो बाल्यकालदेखिको क्लब बार्सिलोनाबाट उपाधि जितेका उनले एकपटक स्पेनिस टोलीबाट युरोपियन च्याम्पियन बनेका छन् ।
उनीसँग तीन राष्ट्रिय टोलीमध्ये एउटा छनोट गर्ने अवसर थियो । उनले आफ्नो जन्मदेश स्पेन, बुबाको देश मोरक्को वा आमाको जन्मदेश इक्वेटोरियल गिनीमध्ये कुनै एक टोलीबाट खेल्न सक्थे । अन्ततः उनले स्पेनको राष्ट्रिय टोली रोजे ।
बार्सिलोनाको सियुटाट एस्पोर्टिभा जोन ग्याम्परमा भएको ट्रायल खेलमा यमालले शानदार ह्याट्रिक गरेका थिए । उनको प्रदर्शनले क्लबका निर्णयकर्ताहरूलाई यति प्रभावित बनायो कि अन्य खेलाडीलाई जस्तै दुई–तीन पटक पुनः परीक्षणमा बोलाउनुपरेन । क्लबले त्यही क्षण उनलाई अनुबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत यूरो प्रतियोगितामा खेल्दा यमाल केवल १६ वर्षका थिए । उनले १५ वर्ष, ९ महिना, १६ दिनको उमेरमा बार्सिलोनाको सिनियर टोलीबाट डेब्यु गरेका थिए । यससँगै उनी बार्सिलोनाको इतिहासमा पहिलो टोलीबाट खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी बने ।
८ सेप्टेम्बर २०२३ मा स्पेनको राष्ट्रिय टिमबाट जर्जियाविरुद्ध इरो २०२४ छनोट खेलमा डेब्यु गर्दा यमाल १६ वर्ष ५७ दिनका थिए । स्पेनले त्यो खेल ७–१ ले जितेको थियो । उनले त्यही खेलमा गोल पनि गर्दै स्पेनको राष्ट्रिय टोलीको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा गोल गर्ने खेलाडीको रेकर्ड बनाएका छन् ।
८ अक्टोबर २०२३ मा उनले ला लिगाको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरमा गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान पनि बनाएका थिए । ग्रानाडाविरुद्ध २–२ को बराबरी खेलमा उनले १६ वर्ष ८७ दिनको उमेरमा गोल गरेका थिए । यसअघि फब्रिक ओलिंगाको नाममा रहेको रेकर्ड उनले ११ दिनले तोडे ।
१६ वर्ष, ११ महिना र २ दिनको उमेरमा यमाल युरोपियन च्याम्पियनसिपमा खेल्ने सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी बने । त्यसको २४ दिनपछि उनले फ्रान्सविरुद्ध सेमिफाइनलमा शानदार कर्लिङ गोल गर्दै युरो इतिहासकै सबैभन्दा कम उमेरका गोलकर्ता बन्ने अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरे ।
स्पेनले त्यो खेल २–१ ले जितेको थियो । २०२४–२५ सिजनमा यमालले बार्सिलोनाका लागि सबै प्रतियोगितामा १८ गोल र २५ असिस्ट गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
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