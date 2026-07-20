टोरेसको गोलमा स्पेनले लियो अग्रता

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- अमेरिकाको न्यु जर्सी स्टेडियममा जारी फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेलमा स्पेनले अर्जेन्टिनाविरुद्ध अग्रता लिएको छ।
- खेलको १०६औँ मिनेटमा फेरान टोरेसले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका हुन्।
४ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेलमा स्पेनले अर्जेन्टिनाविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित न्यु जर्सी स्टेडियममा जारी खेलको १०६औं मिनेटमा स्पेनले अग्रता लिएको हो । फेरान टोरेसले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका हुन् ।
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