अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फाइनल खेल अतिरिक्त समयमा

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- अमेरिकाको न्यु जर्सी स्टेडियममा भइरहेको फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल निर्धारित ९० मिनेटको समयमा गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि अतिरिक्त समयमा धकेलिएको छ।
- निर्धारित समयसम्म दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेलको निर्णयका लागि अतिरिक्त समयको सहारा लिनुपरेको हो।
४ साउन, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित न्यु जर्सी स्टेडियममा निर्धारित ९० मिनेटमा दुवैतर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको हो ।
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