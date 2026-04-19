काठमाडौंको कुमारीगालमा ४ तलाबाट खसेर एक जनाको मृत्यु

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- काठमाडौंको कुमारीगालमा घरको चौथो तलाबाट खसेर ४९ वर्षीय नवीन अग्रवालको मृत्यु भएको छ ।
- घटनाको बारेमा जानकारी दिँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले सो घटना पुष्टि गर्नुभएको छ ।
- प्रहरीले शवको पोस्टमार्टम गरी आफन्तलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
५ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको कुमारीगालमा चार तलाबाट खसेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा कुमारीगाल डेरा गरी बस्ने ४९ वर्षीय नवीन अग्रवाल छन् । घरको चौथो तलाबाट खसेर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा चौथो तलाबाट खसेको प्रहरीले बताएको छ ।
उनको शव पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
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