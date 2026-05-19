सुर्खेतमा खोलामा डुबेर एक युवकको मृत्यु

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- सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ स्थित झुप्रा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर २० वर्षीय मनोज ठाडा मगरको मृत्यु भएको छ ।
- खोलामा डुबेर अशक्त भएका मगरको कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
४ असार, सुर्खेत । सुर्खेतमा एक युवकको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ सुब्बाकुना बस्ने २० वर्षीय मनोज ठाडा मगरको सोही ठाउँस्थित झुप्रा खोलामा डुबेर बिहीबार राति मृत्यु भएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर उनी अशक्त भएका थिए ।
उनलाई थप उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल कालागाउँ लगिएको थियो ।
उपचारकै क्रममा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
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