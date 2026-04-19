+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता बदर गर्न सर्वोच्चले गर्‍यो अस्वीकार

विवाद किनारा लाग्न सक्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते ११:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागसहितको रिट खारेज गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
  • अदालतले यस विवादलाई अदालती हस्तक्षेपभन्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय अधिकारमार्फत नै कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
  • प्राधिकरणलाई कानुन बमोजिम आवश्यक नियामकीय कार्य गर्न र एनसेललाई पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

६ साउन, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व सम्बन्धी जारी कानुनी विवाद अब किनारा लाग्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागलाई खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । झण्डै तीन वर्षदेखि जारी सेयर स्वामित्वको यो विवाद अब नियमित प्रशासनिक कार्यबाट नै सुल्झने भएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै निवेदकले माग गरेअनुसार सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।

अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र मान्यताको विषयमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दा खारेज गरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलको नाममा कानुन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

जसमा प्राधिकरणलाई कानुन बमोजिम नियामकीय कार्य गर्न गराउन भनिएको छ भने एनसेललाई पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यससँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित विनियमावलीअनुसार आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएर यस विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ ।

अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १५ मंसिर २०८० मा भएको कारोबारलाई मान्यता नदिन र उक्त कारोबार बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्चले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेको अवस्थामा अदालतबाट छुट्टै परमादेश वा उत्प्रेषण जारी गर्नु आवश्यक नदेखिएको पुर्ण पाठमा उल्लेख रहेको छ । अदालतको यो व्याख्याले एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विषयलाई कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने प्राधिकरणको नयाँ बोर्डलाई स्पष्ट आधार तयार गरेको छ।

पूर्ण पाठ अनुसार, दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत प्राधिकरणसँग आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिने, अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने र अनुमतिपत्रका शर्त पालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही तथा जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार छ ।

यसको अर्थ एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद अब अदालतमा सम्झौता बदर गर्ने विषयका रूपमा भन्दा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको हो ।

प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि लामो समयदेखि अनिर्णित स्वामित्वसम्बन्धी विषयले निकास पाउने आशा गरिएको छ ।

गत पुसमा एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्र बुझाउँदै सरकारका निर्णय र शर्तहरुलाई पुनरावलोकन गरेर समस्याको समाधान दिन अनुरोध गरेको थियो ।

अब सरकारले यो विषयलाई निकास नदिएमा पुनः यो लगानी सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्ने जानकार बताउँछन् । एनसेल आफैले पुसमा विवादको समाधान नभए अदालतको सहारा लिने जनाएको थियो । यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठले एनसेलसँग जोडिएको विवाद समाधानका लागि मात्र नभई नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि समेत स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ । अदालतले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

लामो समयदेखि स्वामित्व विवाद र कानुनी अनिश्चितताका कारण एनसेलको भविष्य तथा लगानीको वातावरणबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

एनसेल सेयर बिक्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राइड सेयरिङ र बिजुलीको कर खारेज गर्न आजपाको माग

राइड सेयरिङ र बिजुलीको कर खारेज गर्न आजपाको माग
प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालमा किन आवश्यक छ रक्त बैंक र ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन सेवा ?

प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालमा किन आवश्यक छ रक्त बैंक र ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन सेवा ?
केराको भाउ हालसेलमै प्रतिदर्जन ३०० रुपैयाँ

केराको भाउ हालसेलमै प्रतिदर्जन ३०० रुपैयाँ
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता
प्रज्ञामा प्रवृत्ति उही, अनुहार मात्र नयाँ

प्रज्ञामा प्रवृत्ति उही, अनुहार मात्र नयाँ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित