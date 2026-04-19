+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमतीमा एमालेका मन्त्रीले बुझाए राजीनामा

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १७:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
  • पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनपछि एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ ।
  • मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ अनुपस्थित भएपछि मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो राजीनामा पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई राजीनामा पत्र बुझाउन नपाएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

एमालेले मन्त्रीको राजीनामासँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गराएका हुन्।

प्रदेशमा नेकपा र एमालेसहितले गठबन्धनको तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए । उनी नआएपछि कार्यालयमै पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, भरत केसी, जयराम थापा, मधुसूदन पौडेल, किरण थापा र बिन्दु श्रेष्ठ मन्त्री थिए।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको थियो।

मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि एउटै मन्त्रालयमा तीनजनासम्म मन्त्रीलाई विषयगत जिम्मेवारी बाँडेर काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता
बागमती सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा एमाले, संसदीय दलको बैठक जारी

बागमती सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा एमाले, संसदीय दलको बैठक जारी
बागमती सरकारमा नयाँ तमासा : एउटै मन्त्रालयमा तीन-तीन जना मन्त्री

बागमती सरकारमा नयाँ तमासा : एउटै मन्त्रालयमा तीन-तीन जना मन्त्री
बागमतीमा सरकार बनाउन नेकपा फकाउँदै कांग्रेस र एमाले

बागमतीमा सरकार बनाउन नेकपा फकाउँदै कांग्रेस र एमाले
सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड बजेट बाँड्दै बागमती सरकार

सांसदलाई ४ अर्ब ३२ करोड बजेट बाँड्दै बागमती सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले आज नीति कार्यक्रम ल्याउँदै

बागमती प्रदेश सरकारले आज नीति कार्यक्रम ल्याउँदै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित