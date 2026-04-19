सशस्त्रको नं. १ बाहिनीले एक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरका भन्सार छलीका सामाग्री समात्यो

६ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सुनसरीमा रहेको नं. १ बराह बाहिनी मातहतका इकाईबाट एक आर्थिक वर्षको अवधिमा ३० करोड बढीको भन्सार छलीको सामान बरामद गरेको छ ।
उक्त बाहिनीमाततहका इकाईबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३० करोड ३ लाख ३३ हजार ८४९ रुपैयाँ बराबरको चोरी पैठारी तथा निकासीको सामान बरामद गरी राजश्व तथा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
जसमा लत्ताकपडा, खाद्यान्य लगायतका विभिन्न प्रकारका सामान रहेको डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
सोही अवधिमा बाहिनीमातहतका कार्यालयबाट २ वटा पेस्तोल, १ वटा म्यागजिन, ४ राउन्ड गोली र २ वटा भरुवा बन्दुकसहित २ जना व्यक्ति पनि पक्राउ परेको उनले बताए ।
यस्तै सोही अवधिमा १८१ जना पुरुष र १२ जना महिला गरी १९३ जनालाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १ नं. बाहिनी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
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