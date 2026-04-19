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सोनम वाङ्चुकले अनशन तोड्न भारत सरकारसँग राखे यस्ता माग

सोनम वाङ्चुकले सरकारबाट स्पष्ट आश्वासन पाएको खण्डमा आफू अनशन तोड्न तयार रहेको पत्रमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १९:०६
Photo Credit : PTI

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सोनम वाङ्चुकले सरकारबाट स्पष्ट आश्वासन पाएको खण्डमा आफू अनशन तोड्न तयार रहेको पत्रमार्फत जानकारी दिएका छन्।
  • उनले परीक्षा पेपर लिक प्रकरणमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे।
  • निट पेपर लिकको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्।

सोनम वाङ्चुकले सरकारबाट स्पष्ट आश्वासन पाएको खण्डमा आफू अनशन तोड्न तयार रहेको पत्रमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

उनले छात्रहरूलाई अपिल गर्दै भनेका छन्, ‘एक पटक सरकारबाट आश्वासन पाएपछि, म शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गरिरहेका छात्रहरूलाई पनि अहिलेलाई आन्दोलन रोक्न र सरकारसँग वार्ता सुरु गर्न अपिल गर्नेछु।’

उनले जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘हिजो राति अस्पतालमा मलाई भेट्न आउनुभएकोमा र मेरो अनशन समाप्त गर्न अपिल गर्नुभएकोमा तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ। हाम्रो कुराकानीको क्रममा तपाईंहरूले मलाई सरकारले निम्न मुद्दाहरूमा सकारात्मक रूपमा विचार गर्नेछ भनेर विश्वास दिलाउनुभयो।’

उनले पत्रमा थप लेखेका छन्, ‘परीक्षा पेपर लिक भएपछि आत्महत्या गरेका छात्रहरूका परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनेछ। जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसद्‍मा सार्थक छलफल हुनेछ। त्यसमा माननीय शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको विचार पनि समावेश हुनेछ।’

उनले लेखेका छन् , ‘यदि सरकारले यस्तो आश्वासन दिन्छ भने, म यो विश्वासका साथ आफ्नो अनशन समाप्त गर्नेछु। सरकारले मेरो अपिल मात्र सुनेको छैन। उसले लाखौं युवा भारतीयहरूको आकांक्षालाई पनि बुझेको छ। तर यस्तो आश्वासन नपाएमा म आफ्नो अनशन अनिश्चितकालसम्म जारी राख्न बाध्य हुनेछु।’

उनले अगाडि भने, ‘मलाई आन्दोलन दबाउन पुलिस बलको धेरै प्रयोग दोहोरिने छैन भन्ने पनि आशा छ।’

निट पेपर लिक भएपछि कक्रोच जनता पार्टी जन्तर-मन्तरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरू शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। यही मागलाई लिएर सोनम वाङ्चुक पनि २८ जुनदेखि अनशन गरिरहेका छन्।

सोनम वाङ्चुक
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