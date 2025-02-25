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नेपालको पुरुष भलिबलमा नयाँ अध्याय, एफआईभिबी विश्व वरीयतामा समावेश

२०८३ साउन ६ गते २१:३५ २०८३ साउन ६ गते २१:३५

गोविन्दराज नेपाल

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पहिलो पटक एफआईभिबीको विश्व वरियता मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता खेल्दै नेपाल वरियतामा समावेश भएको छ । विश्व वरियतामा समावेश हुँदा नेपाली भलिबलमा अब नयाँ अध्यायय पनि सुरु भएको छ र यसले आउने दिनमा नेपाली भलिबलका लागि सकरात्मक प्रभाव पनि पार्नेछ ।

गोविन्दराज नेपाल

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालको पुरुष भलिबल टोली पहिलो पटक एफआईभिबी विश्व वरियतामा समावेश भएको छ ।
  • काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा कजाखस्तान विरुद्ध खेल्दै नेपाल ८४औं स्थानमा समावेश भएको हो ।
  • ६ जना नयाँ खेलाडीले डेब्यु गरेको यस खेलले नेपाली भलिबलमा नयाँ अध्याय शुरू गरेको छ ।

६ साउन, काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको महिला र पुरुष दुवै टोली अब एफआईबीको विश्व वरियतामा समावेश भएको छ ।

पाकिस्तानको इस्लामावादमा बुधबारलेदि सुरु भएको काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा कजाखस्तान विरुद्ध पहिलो खेल खेलेपछि नेपाल एफआईभिबीको विश्व वरियतामा ८३औं स्थानमा रहेको हो ।

पहिलो पटक एफआईभिबीको विश्व वरियता मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता खेलेपछि नेपालको पुरुष भलिबल टोलीले पनि छलाङ मार्दै वरियतामा अटाएको हो । यस्तै कजाखस्तान विरुद्ध ६ नयाँ खेलाडीले डेब्यु गरे । जसले नेपाली पुरुष भलिबलमा अब नयाँ अध्यायय पनि सुरु भएको छ ।

इस्लामावादस्थित गारिसन जिन्नाहा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै नेपालले कजाखस्तानलाई कडा टक्कर दिएको थियो । विश्व वरियतामा ६५औं स्थानको कजाखस्तानले सुरुवाती दुई सेट सहजै आफ्नो पक्षमा पार्दै जित नजिक पुगेको थियो ।

तर नेपाल सेटमा नेपालले सानदार पुनरागमन गर्‍यो । २४-२४ को बराबरीपछि टाईब्रेकमा उक्त सेट ३४-३२ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै नेपाल खेलमा फर्कियो । चौथो सेट पनि सुरुवातदेखि अग्रता लिँदै २५-१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेको नेपालले खेल २-२ को बराबरी गर्दै पाँचौ सेटमा पुर्‍याएको थियो ।

निर्णायक सेटमा पनि सुरुमा बराबरीको खेल भएपनि सामान्य गल्तीले गर्दा कजाखस्तानले खेलमा अग्रता लियो र त्यसलाई कायम राख्दै कजाखस्थानले १५-९ ले सेट आफ्नो पक्षमा पारेर खेल जितेको हो ।

पाँच सेटको थ्रिलर खेल जितेपनि कजाखस्तानले २ अंक मात्र जोड्दा नेपालले पनि १ अंक जोडेको छ ।

यस खेलबाट नेपाली टिममा पहिलो पटक समावेश भएका ६ खेलाडीले नै राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु गरेका छन् ।

कजाखस्तान विरुद्ध खेलका क्रममा नेपाली टोली । तस्बीर : पाकिस्तान भलिबल फेडेरेसन

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विश्व वरितयाको मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भएकोले पनि नेपाल भलिबल संघले जसरी पनि यो प्रतियोगिता खेल्नुपर्छ भनेर टिम सहभागि हुने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका जगदिश प्रसाद भट्टले नेपाली टोलीलाई घरेलु कोर्टमै प्रशिक्षण दिएर काभा पुरुष भलिबलका लागि तयार पारेका थिए ।

दुई महिनाअघि भट्टकै प्रशिक्षणमा नेपालको महिला टोलीले काठमाडौंमा काभा महिला भलबिल च्याम्पियनसिप खेलेको थियो । विश्व वरियता मान्यता प्राप्त उक्त प्रतियोगितामा नेपाल चौथो हुँदै पदक जित्न नसकेपनि नेपाल वरियतामा समावेश हुँदै छिमेकी भारतलाई पछि पार्न सफल भएको थियो ।

पछिल्ला दुई काभाको प्रतियोगितापछि नेपालको महिला र पुरुष दुवै टिम हाल एफआईभिबीको विश्व वरियतामा समावेश भएको छ । जुन नेपाली भलिबलको लागि पनि ठूलो उपलब्धी हो ।

नेपालको महिला टोली हाल ६८औं वरियतामा छ भने भारत नेपालपछि ६९औं स्थानमा छ । काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पहिलो दिनको तीनवटै खेल सकिएपछि नेपाल वरियतामा ८४औं स्थानमा रहेको छ । नेपाली भलिबलका लागि यो ऐतिहासिक क्षण समेत बनेको छ ।

कजाखस्तान विरुद्ध खेलका स्पाइक प्रहार गर्दै नेपाली खेलाडी। तस्बीर : पाकिस्तान भलिबल फेडेरेसन

नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक दुवै टिम एफआईभिबी वरियतामा समावेश हुनु नेपाली भलिबलका लागि खुशीको कुरा भएको बताए । ‘महिला र पुरुष दुवै टिम एफआईभिबी वरियतामा समावेश हुनु नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको लागि गर्वको विषय हो । नेपाल भलिबल संघले पनि यसका लागि पहल गरेको छ,’ भट्टले कजाखस्तानसँगको खेलपछि इस्लामावादबाट अनलाइनखबरसँगको भने, ‘यसले नेपाली भलिबलमा राम्रो सम्भावना छ र अवसर पाएका धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।’

विश्व वरियतामा समावेश हुँदाको फाइदा

एफआईभिबी विश्वक वरियतामा समावेश हुँदा यसको धेरै लाभ नेपाले लिन सक्छ । पहिलो कुरा विश्व वरियतामा समावेश हुँदा नेपाल पनि विश्व भलिबलको मानचित्रमा देखिन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउने देखि नेपाली खेलाडीहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउने र प्रायोजकहरु समेत आकर्षित हुन सक्छ ।

नेपालको घरेलु भलिबलमा पनि पुरुष भलिबल अहिले खासै चर्चामा छैन भनेर धेरैले गुनासो गर्दै आएका छन् । तर विश्व वरियताले गर्दा पुरुष भलिबलको चर्चा पनि विस्तारै बढ्नेछ ।

महिला टोली पनि केही समयअघि वरियतामा समावेश हुँदै शीर्ष ६० भित्र पुगेको थियो । हालन नेपालको महिला टोली ६८औं स्थानमा छ ।

महिला टोली सेप्टेम्बरमा जापानमा हुने २०औं एसियन गेम्सको पनि छनोट भएको छ र त्यसैको तयारीमा छ ।

पुरुष टोलीले सन् २०१८ र २०२३ को पछिल्ला दुई एसियन गेम्स खेले पनि यसपटक भने छनोट हुन सकेन  । तर अहिले एफआईभबीको विश्व वरियतामा समावेश हादा अब पुरुष टोलीले पनि अवसर पाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताहरु बढ्नेछ ।

विश्व वरियता प्राप्त प्रतियोगिता खेल्दा नेपाललाई एसियन गेम्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नका लागि बाटो खुल्छ ।

वरियतामा समावेश भएपछि नेपालको पुरुष टोलीका लागि भलिबलको सर्वोच्च निकाय फेडेरेसन इन्टरनेसनल भलिबल (एफआईभीबी) र एसियाली भलिबल कन्फेडेरेसन (एभिसी) ले बयोजना गर्ने आधिकारिक प्रतियोगिताहरु र छनोट प्रतियोगिता पनि खेल्ने अवसर पाउनेछ ।

यस्तै वरियतामा समावेश भएपछि एसियाली च्याम्पियनसिप देखि ओलम्पिक छनोटसम्मको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछ ।

साथै आधिकारिक वरियतामा रहेका अन्य टोलीहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलहरु खेल्ने र वरियतामा माथि ल्याउने अवसर पनि हुनेछ । साथै उच्च स्तरिय विदेशी टिमसँग खेल्दा अनुभव लिने र आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर हुनेछ ।

यसैगरी एफआईभबीको वरियता प्राप्त राष्ट्र खेलाडीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक लिगहरूमा खेल्नका लागि सम्झौता  पाउन पनि सहज हुन्छ । नेपाली टोली विश्व मानचित्रमा देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्लब तथा स्काउटहरूको ध्यान नेपाली खेलाडीहरूतर्फ पर्न सक्छ ।

यसबाहहेक एफआईभिबीले आधिकारिक वरियतामा रहेका सक्रिए राष्ट्रहरुलाई अनुदान दिने देखि पूर्वाधार निर्माणमा समेत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ ।

नेपालले राम्रो योजना बनाउन सकेमा नेपालमा आधुनिक प्रशिक्षण, विदेशी प्रशिक्षकको व्यवस्था, राष्ट्रिय टोलीको पूर्वाधार विकास र तल्लो तह (ग्रासरुट) देखि नै भलिबलको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ ।

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यसैगरी वरियतामा समावेश भएपछि विभिन्न कर्पोरेट हाउस, प्रायोजकहरुको नजर पनि पर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि विस्तारै पुरुष खेलाडी र पुरुष भलिबलमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ ।

घरेलु भलिबलमा लगानी र राम्रो पूर्वाधार भएमा र नेपाली खेलाडीले पनि स्तरिय प्रशिक्षण र प्रतियोगिता खेल्ने हो भने नेपालको पुरुष भलिबलले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै नतिजा ल्याउन सक्छ ।

नेपाल भलिबल संघको स्वीकृतिमा केडिया ग्रुपले पुरुष भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग पनि आयोजना गर्दैछै ।  अर्को महिना (भदौ)मा हुने नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) पुरुष फ्रेन्चाइज लिगमा ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । उक्त लिगमा विदेशी खेलाडीले पनि खेल्नेछन् ।

पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय स्तरको भलिबल प्रतियोगिथामा भारत र पाकिस्तानका खेलाडीहरु मात्र आएर खेल्ने गरेकोमा अब फ्रेन्चाइज लिगमा अन्य देशबाट पनि खेलाडी आउने तयारी छ । जसले गर्दा नेपाली भलिबलको बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो प्रचार हुनेछ । दक्षिण एसिया र सेन्ट्रल एसिया भन्दा बाहिर पनि नेपालको पुरुष भलिबलको चर्चा हुनेछ ।

एफआईभिबी वरियता काभा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप नेपाल भलिबल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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