+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२६ आयोजनाको ईआईए स्वीकृत, जलविद्युतको वर्चस्व

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते ६:०७

७ साउन, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा २६ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३२ वटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । यस अवधिमा २६ वटा ईआईए प्रतिवेदन र छ वटा पूरक ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी, नौ वटा परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएका छन् भने सात वटा आयोजनालाई वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जनका लागि सहमति दिइएको छ ।

१५ वटा आयोजनाले पूरक अध्ययनको सहमति प्राप्त गरेका छन् । पाँच आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ भने छ आयोजनालाई जरिवाना गरिएको छ ।

ईआईए स्वीकृत भएका आयोजनामध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजना छन् ।

मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा ९० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र २७० मेगावाट क्षमताको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, ३४१ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ९१ दशमलव १५ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी नदी जलविद्युत् आयोजना तथा ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अप्सुखोला जलविद्युत् आयोजनाको पनि ईआईए स्वीकृत भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ८८ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ, ३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दूधखोला जलविद्युत् आयोजना तथा ३४ दशमलव ३९ मेगावाट क्षमताको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि ईआईए स्वीकृत भएको छ ।

पूरक ईआईए स्वीकृत भएका आयोजनामध्ये पनि अधिकांश जलविद्युत् आयोजना छन् । तीमध्ये सङ्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना छन् ।

परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएका आयोजनामध्ये पनि जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या बढी छ । तीमध्ये सुपर तमोर, माथिल्लो बलेफी, तिनाउ खोला, रोल्वालिङ खोला, बलेफी खोला तथा कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।

विद्युत् प्रसारण लाइनतर्फ लप्सीफेदी–रातामाटे, रातामाटे–न्यू हेटौंडा, रातामाटे–न्यू दमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल तथा न्यू बुटवल–नेपाल–भारत सीमा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका साथै रातामाटे, न्यू दमौली र न्यू बुटवल ४०० केभी सबस्टेशनको परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना पनि स्वीकृत भएको छ ।

यी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीए–नेपालमार्फत निर्माण भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, २०१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जनका लागि सहमति दिइएका आयोजनामध्ये पनि अधिकांश जलविद्युत् आयोजना छन् । त्यसमा रोल्वालिङ खोला, कालिका कालीगण्डकी, तमोर खोला–५, कालीगण्डकी गर्ज र मध्य तादी खोला जलविद्युत् आयोजना छन् ।

-राससबाट

जलविद्युत् आयोजना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन
झोलामा खोला : काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दै सरकार

झोलामा खोला : काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दै सरकार
१ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस

१ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस
तल्लो अरुण लगायत ४ जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय  

तल्लो अरुण लगायत ४ जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय  
निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित