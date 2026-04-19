+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमतीमा एमालेले छोडेको मन्त्रालयमा कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई जिम्मेवारी

एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिएसँगै आज (बिहीबार) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष कार्यविभाजन सिफारिस गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १६:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेकपा एमालेले छोडेका तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीहरूलाई तोकेका छन् ।
  • मुख्यमन्त्री बानियाँले शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी र कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् ।
  • सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ मन्त्रालयगत कार्यविभाजन गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

७ साउन, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेकपा एमालेले छोडेको तीन मन्त्रालयमा कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनामा दिएसँगै आज (बिहीबार) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष कार्यविभाजन सिफारिस गरेका छन् ।

सिफारिसअनुसार आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमा यसअघि सहकारी विषय हेर्ने जिम्मेवारी पाएकी मन्त्री विनु रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा पर्यटन विषय हेर्ने सुरेश श्रेष्ठलाई सोहि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद विषय हेर्ने मन्त्री उर्मिला नेपाललाई कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

यसअघि एमालेबाट भौतिक मन्त्री डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, कृषिमा मधूसुदन पौडेल र उद्योगमा विन्दु श्रेष्ठ मन्त्री थिए । एमालेका यी तीनसहित मन्त्रीहरू किरण थापा, भरत केसी र जयराम थापाले बुधवार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय गत १ साउनमा लागू भगपछि ६ वटा मन्त्रालय खारेजमा परेका थिए । यो निर्णयअनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात, संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजमा परेको हो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले खारेजमा परेका मन्त्रालयका मन्त्रीलाई विना विभागीय जिम्मेवारी तोक्दै उनीहरूलाई मन्त्रालयको थप विषयगत जिम्मेवारी पनि तोकिएको थियो । थप जिम्मेवारी दिँदा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन–तीन जना मन्त्री भएका थिए । उद्योगमा पहिल्यै विन्दु श्रेष्ठ मन्त्री थिइन् ।

मन्त्रालय खारेजीमा परेका विना विभागीय मन्त्री जयराम थापालाई श्रम, रोजगार तथा यातायात  र अर्का मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले उद्योग मन्त्रालयमै संस्कृति तथा पर्यटन विषय हेर्ने जिम्मेवारी पाए । यसैगरी, मन्त्री किरण थापा मगरलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य विषय, मन्त्री उर्मिला नेपाललाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै युवा तथा खेलकुद विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पहिल्यै कञ्चनचन्द्र वादे मन्त्री थिए । यस्तै, मन्त्री भरतबहादुर केसीलाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरण विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्री विनु रायमाझी पौडेललाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विषय हेर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आज बिहीवार नयाँ मन्त्रालय कार्यविभाजन गर्दै शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसैगरी प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन गरिएको जनाएका छन् ।

नेकपा‍ एमाले नेपाली काँग्रेस बागमती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेले संविधान संशोधनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने

एमालेले संविधान संशोधनका लागि प्राप्त सुझावका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने
बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता

बागमती सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले दिए राजीनामा, समर्थन पनि फिर्ता
एमालेका मन्त्रीहरू ५ दिनपछि हेटौंडा फर्किए, आज राजीनामा बुझाउँदै

एमालेका मन्त्रीहरू ५ दिनपछि हेटौंडा फर्किए, आज राजीनामा बुझाउँदै
ओलीसँग प्रचण्डले राखे प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव

ओलीसँग प्रचण्डले राखे प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव
एमाले सांसद पोर्तेलको चिन्ता– चुरे संरक्षणमा आवश्यक बजेट विनियोजन देखिएन

एमाले सांसद पोर्तेलको चिन्ता– चुरे संरक्षणमा आवश्यक बजेट विनियोजन देखिएन
बागमती सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा एमाले, संसदीय दलको बैठक जारी

बागमती सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा एमाले, संसदीय दलको बैठक जारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित