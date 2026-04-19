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दक्षिणी थाइल्यान्डमा आक्रमण, पाँच सैनिकको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थाइल्यान्डको दक्षिणी नारथिवाट प्रान्तस्थित सैनिक चौकीमा भएको बम आक्रमण र गोलीबारीमा परी पाँच सैनिकको मृत्यु भएको छ ।
  • आक्रमणमा १० वर्षीय बालकसहित छ जना सर्वसाधारण घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
  • सन् २००४ देखि जारी पृथकतावादी विद्रोहका कारण उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म सात हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।

७ साउन, बैङ्कक (रासस\एएफपी)। पृथकतावादी विद्रोहबाट प्रभावित दक्षिणी थाइल्यान्डमा सैनिक चौकीलाई लक्षित गरी गरिएको गोलीबारी र बम आक्रमणमा पाँच सैनिकको मृत्यु भएको छ । सेनाका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयताकै सबैभन्दा घातकमध्ये एक मानिएको उक्त घटनामा छ जना सर्वसाधारण पनि घाइते भएका छन् ।

आक्रमण बुधबार साँझ मुस्लिम बहुल नारथिवाट प्रान्तको बुखे सामी सुरक्षा चौकीमा भएको हो । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार घाइतेमध्ये खुट्टामा चोट लागेका १० वर्षीय बालकसमेत रहेका छन् ।

नारथिवाट प्रान्तका गभर्नर बुनचुए होम्यामिनले अस्पताल पुगेर घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। नारथिवाट प्रशासनले सार्वजनिक गरेको सिसिटिभी तस्बिरमा साँझ करिब ६:४५ बजे कालो पोसाक लगाएका छ जना शङ्कास्पद व्यक्ति कालो पिकअप ट्रकमा घटनास्थल पुगेको देखिएको छ ।

घटनापछि उनीहरू छिमेकी जिल्लातर्फ फरार भएको र सुरक्षा निकायले व्यापक खोजी अभियान सञ्चालन गर्दै क्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेको जनाएको छ । थाई सेनाका अनुसार टास्क फोर्स रेन्जर रेजिमेन्ट–४५ का सैनिकहरू स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा गरिरहेका बेला आक्रमणकारीहरूले चौकीमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउनुका साथै पाइप बम प्रहार गरेका थिए र यसका कारण पाँच सैनिकको ज्यान गएको हो ।

घटनाको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कुनै समूहले लिएको छैन भने कसैलाई पक्राउ पनि गरिएको छैन । थाइल्यान्डका दक्षिणी नारथिवाट, याला र पट्टानी प्रान्तमा सन् २००४ देखि पृथकतावादी विद्रोह जारी छ ।

मुस्लिम बहुल यी क्षेत्रमा बढी स्वायत्तताको माग गर्दै सक्रिय विद्रोही समूहसँगको हिंसात्मक द्वन्द्वमा हालसम्म सात हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । यसअघि सन् २०१९ मा याला प्रान्तको एक सुरक्षा चौकीमा ग्रेनेड र गोली आक्रमण हुँदा स्थानीय सुरक्षाकर्मीसहित १५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

द्वन्द्वसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने संस्था एसीएलइडीका अनुसार त्यस घटनामा बारिसन रिभोलुसी नेसनल (बीआरएन) संलग्न रहेको थाई अधिकारीहरूले बताएका थिए ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका मानवअधिकार अनुसन्धानकर्ता चानातिप तातियाकरुनवोङले यस क्षेत्रका अधिकांश आक्रमण सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित हुने गरे पनि यसपटक सर्वसाधारण, विशेषगरी बालकसमेत घाइते हुनु र मानवीय क्षति बढी हुनु चिन्ताजनक भएको बताए।

थाई सेनाले मृत्यु भएका सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको सेवा र बलिदान सधैँ सम्मानका साथ स्मरण गरिने जनाएको छ । विपक्षी नेता नात्थाफोङ रुएङपान्यावुतले पनि घटनाको निन्दा गर्दै सरकारलाई सुरक्षा अवस्था तत्काल नियन्त्रणमा लिन, आक्रमणकारीको पहिचान गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन तथा पीडित र उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

थाइल्यान्ड
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