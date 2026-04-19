प्रधानन्यायाधीश शर्मा भारत प्रस्थान, सपनाले गरिन् बिदाइ

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- प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा भारतीय समकक्षी सूर्य कान्तको निमन्त्रणामा सोमबार भारत प्रस्थान गरेका छन्।
- भ्रमणका क्रममा उनले भारतको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन गर्नुका साथै दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
- प्रधान न्यायाधीश शर्मा साउन ११ गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
७ साउन, काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा मित्रराष्ट्र भारत प्रस्थान गरेका छन् ।
भारतीय समकक्षी सूर्य कान्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शर्मा आज भारत प्रस्थान गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
भ्रमणका क्रममा दुईपक्षीय भेटवार्ताका साथै भारतको सर्वोच्च अदालतको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
शर्मा साउन ११ गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ । उक्त भ्रमण दलमा प्रधानन्यायाधीश शर्माकी धर्मपत्नी उमा शर्मा र सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रार अमित उप्रेती सहभागी छन्। उनको बिदाइमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विमास्थल पुगेकी थिइन् ।
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