+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

‘गौंथली’ले कमायो साढे ७ करोड, ‘रोल नं १’ र ‘भागदौड’ को कति छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार कपिल रिजाल निर्देशित फिल्म 'गौंथली'ले प्रदर्शनको १० दिनमा ७ करोड ४२ लाख ७३ हजार ८५९ रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ।
  • सो अवधिमा 'गौंथली' फिल्मलाई २ लाख ६० हजार २५४ जना दर्शकले हेरेका छन् भने फिल्म १० करोडको आँकडा छुने लक्ष्यमा पुगेको छ।
  • त्यस्तै सोही अवधिमा 'रोल नं १' ले १ करोड ७८ लाख र 'भागदौड' फिल्मले १ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनरत नेपाली फिल्मको गतसाताको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार मध्यरात १२ बजेसम्मको कमाइ हेर्दा ‘गौंथली’को कमाइ आक्रामक देखिन्छ । प्रदर्शनको १० दिनसम्म कपिल रिजाल निर्देशित सोसल ड्रामाको कमाइ ७ करोड ४२ लाख ७३ हजार ८५९ रुपैयाँ ग्रस छ ।

सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई २ लाख ६० हजार २५४ जनाले हेरेका छन् । दोस्रो शनिबार फिल्मको कलेक्सन डेढ करोड हाराहारीमा थियो ।

आइतबार र शनिबारको सार्वजनिक बिदामा फिल्मको कलेक्सनमा उछाल देखियो । यो गति कायम रहे सुमन गिरीले निर्माण गरेको फिल्मलाई १० करोडको आँकडा छुन कठिन छैन ।

सोही अवधिसम्म अर्को फिल्म ‘रोल नं १’ ले देशब्यापी १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । अर्को फिल्म ‘भागदौड’ले १ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘गौंथली’ ले शनिबार दिउँसोसम्म देशभर कमायो १ करोड २७ लाख

‘गौंथली’ ले शनिबार दिउँसोसम्म देशभर कमायो १ करोड २७ लाख
पश्चिम नेपालमा ‘गौंथली’ उत्साहजनक, दर्शक भेट्दै अरुण-सिम्रन

पश्चिम नेपालमा ‘गौंथली’ उत्साहजनक, दर्शक भेट्दै अरुण-सिम्रन
नेपालमा अहिलेसम्म धेरै कमाउने शीर्ष १० विदेशी फिल्ममा सबै भारतीय

नेपालमा अहिलेसम्म धेरै कमाउने शीर्ष १० विदेशी फिल्ममा सबै भारतीय
यी हुन् धेरै कमाउने ३१ नेपाली फिल्म : कमाइ ४ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ

यी हुन् धेरै कमाउने ३१ नेपाली फिल्म : कमाइ ४ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ
लालीबजार, रोल नं १ र कुम्भले आइतबारसम्म कति कमाए ?

लालीबजार, रोल नं १ र कुम्भले आइतबारसम्म कति कमाए ?
‘लालीबजार’ को कमाइ ८ करोड नाघ्यो, २ लाख ७७ हजारले हेरे फिल्म

‘लालीबजार’ को कमाइ ८ करोड नाघ्यो, २ लाख ७७ हजारले हेरे फिल्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित