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बक्सअफिस :

लालीबजार, रोल नं १ र कुम्भले आइतबारसम्म कति कमाए ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १२:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको बक्सअफिस विवरणअनुसार फिल्म ‘लालीबजार’को कुल ग्रस कमाइ ९ करोड २८ लाख १४ हजार ५०५ रुपैयाँ पुगेको छ।
  • शैक्षिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘रोल नं १’ ले आइतबारसम्म १ लाख ५५ हजार ४६ हजार ६६८ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डको विवरणअनुसार फिल्म ‘कुम्भ’ ले सोही अवधिसम्म ४ लाख २८ हजार ८८५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले आइतबारसम्मको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, यम थापा निर्देशित फिल्म ‘लालीबजार’को कुल कमाइ ९ करोड २८ लाख १४ हजार ५०५ रुपैयाँ ग्रस छ ।

सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई ३ लाख १५ हजार ७२४ जनाले हेरेका छन् ।

शैक्षिक कथावस्तुमा आधारित फिल्म ‘रोल नं १’ फिल्मले आइतबारसम्म १ लाख ५५ हजार ४६ हजार ६६८ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ५७ हजार १३२ जनाले हेरेका छन् ।

‘कुम्भ’ ले ४ लाख २८ हजार ८८५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई सोही अवधिसम्म १८१५ जनाले हेरेका छन् ।

बक्सअफिस
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