+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

नेपालमा अहिलेसम्म धेरै कमाउने शीर्ष १० विदेशी फिल्ममा सबै भारतीय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १३:२२

काठमाडौं । नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै कमाउने विदेशी फिल्मको शीर्ष १० मा सबै भारतीय फिल्मको वर्चस्व देखिएको छ । सूचीमा एउटा पनि हलिउड समावेश छैनन् ।

बक्सअफिसको सर्वकालिन धेरै कमाउने उत्कृष्ट १० को शीर्षस्थानमा भारतीय फिल्म ‘पुष्पा : द रुल- पार्ट २’ छ । यो फिल्मले कुल २६ करोड ४६ लाख २७ हजार ८९७ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ८ लाख ५२ हजार ४८६ जनाले हेरेका छन् ।

दोस्रो स्थानमा ‘केजीएफ : च्याप्टर २’ छ । यसले १९ करोड ८० लाख १४ हजार ९९ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ६ लाख ८७ हजार ९९४ जनाले हेरेका छन् ।

तेस्रोमा एसएस राजामौलीको ‘आरआरआर’ छ । यसले १७ करोड १२ लाख ४२ हजार ६५० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ६ लाख १ हजार जनाले हेरेका छन् ।

चौंथोमा ‘एनिमल’ छ, जसले १६ करोड ५६ लाख ३८ हजार ७८३ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ५ लाख ५६ हजार ८६४ जनाले हेरेका छन् ।

पाँचौमा शाहरुख खान स्टारर ‘जवान’ छ, जसले १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ४ लाख ७६ हजार जनाले हेरेका छन् ।

छैटौंमा रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’ छ । यसले १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ३ लाख ९७ हजार जनाले हेरेका छन् ।

सातौंमा शाहरुखको अर्को फिल्म ‘पठान’ छ, जसले १३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ४ लाख ४० हजार जना दर्शकले हेरेका छन् ।

आठौंमा प्रभास र दीपिका पादुकोण स्टारर ‘कल्की २८९८ एडी’ छ जसले १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ३ लाख ६५ हजार जना दर्शकले हेरेका छन् ।

नवौं स्थानमा ‘कान्तारा अ लिजेन्ड : च्याप्टर १’ छ, जसले १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ३ लाख ८३ हजार जना दर्शकले हेरेका छन् ।

दशौं स्थानमा ‘धुरन्धर’ छ, जसले १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यसलाई ३ लाख १९ हजार जना दर्शकले हेरेका छन् । यो तथ्यांकले नेपाली फिल्म बजारमा भारतीय फिल्मकै दबदबा देखिन्छ ।

पुष्पा २ बक्सअफिस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’
भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बन्दुक निस्तेज पारेकी नुरजहाँ बेगमको माइतीघर यात्रा
संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका

संविधान संशोधनमा उल्लेख्य काम, पर्याप्त शंका
श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित