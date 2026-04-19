+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रोनाल्डोको पहिलो ड्रामा श्रृंखला ‘डे वन्स’ निर्माण हुँदै, अभिनयसहित कार्यकारी निर्माता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले निर्देशक म्याथ्यु वनसँगको सहकार्यमा 'डे वन्स' नामक नयाँ ड्रामा शृंखला निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् ।
  • लन्डनमा छायांकन सुरु भएको यस शृंखलामा एक काल्पनिक फुटबल एजेन्टको कथा प्रस्तुत हुनेछ जसमा रोनाल्डोले कार्यकारी निर्माताको भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछन् ।
  • यो शृंखला रोनाल्डो र म्याथ्यु वनको संयुक्त उद्यम 'योर मार्भ' स्टुडियोबाट सार्वजनिक हुने पहिलो परियोजना हो जसमा थुप्रै चर्चित अनुहार देखिनेछन् ।

विश्वकपमा निराशाजनक प्रदर्शनपछि पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हलिउडमा आफ्नो पहिलो ड्रामा शृंखलाको तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

द सनका अनुसार रोनाल्डोले ‘किङ्सम्यान’ निर्देशक म्याथ्यु वनसँग मिलेर बेलायतका एक फुटबल एजेन्टको कथामा आधारित शृंखला निर्माण गरिरहेका छन् । ‘डे वन्स’ नाम दिइएको शृंखलामा डेमियन लुइस मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् भने खेल क्षेत्रका थुप्रै चर्चित अनुहार पनि सहभागी हुने बताइएको छ ।

फुटबल एजेन्ट ड्यारेन डिनको मौलिक अवधारणामा बन्न लागेको शृंखलाको छायांकन लन्डनमा सुरु भइसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले स्ट्यान्ली डाल्टन नामक एक काल्पनिक फुटबल एजेन्टको कथा प्रस्तुत गर्नेछ ।

शृंखलामा पूर्वफुटबलर थियरी हेनरी र र्‍यापर डेभ पनि देखिने बताइएको छ । ‘डे वन्स’लाई ब्राजिलको ग्लोबोका लागि हालै निर्माण गरिएको फुटबल एजेन्टसम्बन्धी शृंखला ‘द प्लेअफ्स’सँग तुलना गरिएको छ । उक्त शृंखलामा काउआ रेमन्डले अभिनय गरेका थिए ।

रोनाल्डोले ‘डे वन्स’मा अभिनय गर्नुका साथै कार्यकारी निर्माताको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नेछन् । यो रोनाल्डो र वनको योर मार्भ स्टुडियोजबाट सार्वजनिक हुन लागेको पहिलो शृंखला हो । म्याथ्यु वनको मार्भ स्टुडियोज अन्तर्गतको यस कम्पनीबारे गत वर्ष पहिलोपटक जानकारी सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कम्पनी स्थापना गर्दा जारी गरिएको वक्तव्यअनुसार संयुक्त उद्यममा सञ्चालित फिल्म स्टुडियोले खेलकुदसम्बन्धी दुई फिल्म निर्माण गरिसकेको छ । स्टुडियोले परम्परालाई सम्मान गर्दै नवीन प्रविधि अपनाउने जनाएको थियो । डेडलाइनले बुझेअनुसार ‘डे वन्स’लाई योर मार्भले स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक लगानी गर्नेछ ।

वनका फिल्ममा ‘लक, स्टक एन्ड टु स्मोकिङ ब्यारेल्स’, ‘लेयर केक’, ‘एक्स-मेनः फस्र्ट क्लास’ र ‘किङ्सम्यान’ शृंखला समावेश छन् ।

रोनाल्डो अहिले साउदी अरबको क्लब अल-नासरबाट फुटबल खेलिरहेका छन् । ४१ वर्षीय रोनाल्डोले अब भविष्यका योजनातर्फ पनि ध्यान दिन थालेका छन् । उनको पोर्चुगल टोली विश्वकपको अन्तिम १६ मा पछि उपाधि जितेको स्पेनसँग पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो । त्यससँगै रोनाल्डोको विश्वकप यात्रा पनि अन्त्य भएको थियो ।

सर्वकालीन महान् फुटबल खेलाडीमध्ये एक मानिने रोनाल्डोले आफ्नो चर्चित खेल जीवनको अधिकांश समय रियल मड्रिड र म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट खेलेका थिए ।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्रिस्टियानो रोनाल्डो युगको अन्त्य : ६ विश्वकप खेले, उपाधि जित्न सकेनन्

क्रिस्टियानो रोनाल्डो युगको अन्त्य : ६ विश्वकप खेले, उपाधि जित्न सकेनन्
रोनाल्डोले विश्वकपछि सन्यास लिने

रोनाल्डोले विश्वकपछि सन्यास लिने
विश्वकपको ग्राउन्डमा दुईजना डलर अर्बपतिको प्रतिस्पर्धा, को हुन् सबैभन्दा बढी कमाउने अन्य खेलाडी ?

विश्वकपको ग्राउन्डमा दुईजना डलर अर्बपतिको प्रतिस्पर्धा, को हुन् सबैभन्दा बढी कमाउने अन्य खेलाडी ?
मेस्सी र रोनाल्डोको ‘लास्ट डान्स’

मेस्सी र रोनाल्डोको ‘लास्ट डान्स’
चार फुटबल स्टार : फिफा विश्वकप २००६ देखि २०२६ सम्म

चार फुटबल स्टार : फिफा विश्वकप २००६ देखि २०२६ सम्म
छैटौंपटक विश्वकप खेल्ने टिममा मेस्सी, रोनाल्डो र ओचोआ

छैटौंपटक विश्वकप खेल्ने टिममा मेस्सी, रोनाल्डो र ओचोआ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित