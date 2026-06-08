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फिफा विश्वकप २०२६ :

मेस्सी र रोनाल्डोको ‘लास्ट डान्स’

२०८३ जेठ २५ गते १५:०५ २०८३ जेठ २५ गते १५:०५

गोविन्दराज नेपाल

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मेस्सीले २०२२ मा पाँचौ पटक विश्वकप खेल्दा ट्रफी जितिसकेका छन् । मेस्सीलाई कुनै दबाब छैन । अर्कोतर्फ रोनाल्डो यही विश्वकप ट्रफीको खोजीमा छन् । अहिलेसम्म रोनाल्डोले नजितेकै त्यही एउटा ट्रफी हो ।

गोविन्दराज नेपाल

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मेस्सी र रोनाल्डोको ‘लास्ट डान्स’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लियोनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा छैटौं पटक खेल्दै नयाँ कीर्तिमान राख्ने तयारीमा छन् ।
  • साविक विजेता अर्जेन्टिनाका मेस्सी विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने मिरोस्लाभ क्लोजको कीर्तिमानभन्दा तीन गोलले मात्र पछि छन् ।
  • ४१ वर्षका पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डो आफ्नो खेल जीवनमा पहिलो पटक फिफा विश्वकपको उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रँदैछन् ।

२५ जेठ, काठमाडौं । दुई दशकसम्म विश्व फुटबलमा एकछत्र राज । क्लब फुटबलदेखि राष्ट्रिय फुटबलसम्म व्यक्तिगत अवार्ड देखि गोलको कीर्तिमानसम्म ।

अर्जेन्टाइन सुपर स्टार लियोनल मेस्सी र पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई दशक विश्व फुटबलमा राज नै गरे भन्दा कुनै अन्यथा नहोला । मैदानमा यी दुई खेलाडीको जादु हेर्न पाउनु वर्तमान पुस्ताका फुटबल समर्थकहरू पनि निकै भाग्यमानी रहे ।

यी दुई स्टारले युरोपको लिगमा सम्भव भएसम्म सबै जिते । अनि दुवै खेलाडी हाल युरोप छाडेर अन्यत्रै लिग खेलिरहेका छन् । मेस्सी सन् २०२३ मा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन छाडेर अमेरिकाको मेजर लिग सकर टिम इन्टर मायमीमा अनुबन्ध भएका थिए र हाल त्यही खेलिरहेका छन् । रोनाल्डो भने म्यानचेस्टर युनाइटेड छाडेर साउदी प्रो लिग खेलिरहेका छन् ।

दुई दशक देखि नै मेस्सी र रोनाल्डोमा को सर्वोत्कृष्ट भन्ने बहस चलिरह्यो । कसैले मेस्सी त कसैले रोनाल्डोको पक्ष लिए । करियर अघि बढ्दै जादा उनीहरूले गोलको कीर्तिमान राख्दै गए । पुराना कीर्तिमान भंग हुँदै गयो । व्यक्तिगत उपलब्धि देखि क्लबमा अनि राष्ट्रिय टिमबाट समेत उपाधिहरू जिते ।

सन् २००६ मा पहिलो पटक फिफा विश्वकप खेल्दा मेस्सी र रोनाल्डो नयाँ स्टारको रुपमा उदाएका थिए । अहिले सन् २०२६ मा फिफा विश्वकप सुरु हुन लाग्दा पनि यी दुई सुपरस्टार खेलाडीको चर्चा नगरी अपुरो हुन्छ ।

यी दुवैले लगातार पाँच विश्वकप खेलिसकेका छन् । मेस्सीले पाँचै विश्वकपमा असिस्ट गर्ने कीर्तिमान बनाउँदा रोनाल्डोले पाँचै विश्वकपमा गोल गर्ने कीर्तिमान बनाइसकेका छन् ।

मेस्सी र रोनाल्डोको लागि यो अन्तिम विश्वकप हो । दुवै स्टार अर्को नयाँ कीर्तिमान नजिक छन् छैटौं पटक विश्वकप खेल्ने । यसअघि कुनै पनि खेलाडीले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

यस पटक मेस्सी साविक विजेताको रुपमा हुनेछन् । मेस्सीले २०२२ मा पाँचौ पटक विश्वकप खेल्दा ट्रफी जितिसकेका छन् । मेस्सीलाई कुनै दबाब छैन ।

अर्कोतर्फ रोनाल्डो यही विश्वकप ट्रफीको खोजीमा छन् । अहिलेसम्म रोनाल्डोले नजितेकै त्यही एउटा ट्रफी हो ।

करियरको ४१ वर्षमा पनि उस्तै लयमा रहेका रोनाल्डोको टिम पोर्चुगल पनि विश्वकप जित्ने दाबेदार टोलीको रुपमा चर्चा भइरहेको छ ।

अघिल्लो पटक मेस्सीले जितेजस्तै यस पटक रोनाल्डोले नै विश्वकप जितून् भन्ने धेरैको कामना पनि छ ।

उपाधि रक्षाको अभियानमा मेस्सी ?

विश्वकपकै दौरान ३९ वर्ष लाग्ने मेस्सी यस पटक विश्वकपमा कुनै पनि दबाब बिना उत्रँदैछन् । चार वर्षअघि कतारमा विश्वकपको उपाधि जितेपछि मेस्सीले आफ्नो करियरलाई नै पूर्ण बनाइसकेका छन् । तर मेस्सीले त्यो उपलब्धिलाई फेरि रक्षा गर्दै लगातार दोस्रो पटक विश्वकप ट्रफी जित्न चाहन्छन् ।

अर्जेन्टिनाले अहिले एक मात्र लक्ष्य ने उपाधि रक्षा गर्नु हो र ६४ वर्षपछि लगातार दोस्रो पटक विश्वकप जित्ने टिम बन्ने अभियानमा छ अर्जेन्टिना ।

यसअघि इटाली र ब्राजिलले मात्र लगातार दुई पटक विश्वकप जित्ने उपलब्धि बनाएका छन् । इटालीले सन् १९३४ र १९३८ तथा ब्राजिलले सन् १९५८ र १९६२ को विश्वकप लगातार जितेका थिए ।

यस पटक मेस्सीका लागि धेरै दबाब नभएपछि उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्यसहित मेस्सी विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने लाइनमा छन् । विश्वकपमा सर्वाधिक २६ खेल खेलेर कीर्तिमान बनाइसकेका मेस्सी सर्वाधिक गोल गर्नेमा जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोज भन्दा ३ गोलले मात्र पछि छन् ।

मेस्सीले १३ गोल गरिसकेका छन् र २०२६ को विश्वकपमा थप ३ गोल गरेमा बराबरी हुनेछ । यदि मसीले ४ गोल गरेमा सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा लेखाउनेछन् ।

उनले अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक १९८ खेल खेल्दै ११६ गोल गरिसकेका छन् । मेस्सी २०० खेल नजिक छन् भने सर्वाधिक गोल गर्नेमा दोस्रो स्थानमा छन् ।

मेस्सीले सन् २००६ मा विश्वकपमा डेब्यू गर्दै लगातार पाँच पटक विश्वकप खेलेका छन् । मेस्सीले ५ विश्वकपमा कुल २६ खेल खेलेका छन् र फिफा विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमान नै आफ्नो नाममा लेखाउने छन् ।

साथै मेस्सीले सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकप जित्दै आफ्नो करियरलाई पूर्ण बनाएका छन् भने उनले दुई पटक उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै गोल्डेन बल समेत जितेका छन् ।

२०२२ मा उनले विश्वकप सहित उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेका थिए । यस्तै ७ गोल गरेका मेस्सीले शिल्भर बल जितेका थिए । फ्रान्सका केलिएन एमबाप्पे (८) भन्दा मेस्सीले एक गोलले मात्र पछि परका थिए ।

यस्तै मेस्सीले विश्वकपमा अहिलेसम्म १३ गोल गरिसकेका छन् र उनी सर्वाधिक गोल गर्ने जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोजभन्दा ३ गोलले मात्र पछि छन् । २०२६ को विश्वकपमा उनले थप ४ गोल गरेमा उनी विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बन्नेछन् ।

मेस्सीले सन् २००६ को विश्वकपमा ३ खेल खेल्दै १ गोल गरेका थिए भने २०१० मा ५ खेल खेल्दा कुनै गोल गर्न सकेनन् । यस्तै सन् २०१४ मा ब्राजिलमा अर्जेन्टिनालाई फाइनल पुर्‍याएका उनले ७ खेलमा ४ गोल गर्दै गोल्डेन बल समेत जिते ।

सन् २०१८ मा रुसमा भएको विश्वकपमा क्वाटरफाइनलसम्म पुग्दा ४ खेल खेल्दै १ गोल गरे । सन् २०२२ को कतार विश्वकप भने मेस्सीको लागि सबैभन्दा सम्झनलायक विश्वकप बन्यो । उनले अर्जेन्टिनालाई ३६ वर्षपछि विश्वकप उपाधि जिताउने क्रममा ७ खेल खेल्दै ७ गोल नै गरे भने विश्वकप ट्रफी र गोल्डेन बल अवार्ड दुवै जिते ।

मेस्सीको अर्जेन्टिनाले जुन १६ मा कान्सास सिटीमा अल्जेरिया विरुद्ध खेल्दै उपाधि रक्षा अभियान सुरु गर्नेछ ।

तर पछिल्लो समय चोटसँग पनि जुध्दै आएका मेस्सी विश्वकपका लागि पुर्ण रुपमा फिट हुन संघर्षरत छन् । उनले बायाँ खुट्टाको ह्याम्ट्रिङको मांशपेशीमा समस्या भएपछि होन्डुरस विरुद्ध पछिल्लो मैत्रीपुर्ण खेल खेलेनन् । अब अर्जेन्टिनाले विश्वकपअघि अन्तिम तयारी खेल जुन १० मा अइसल्यान्डसँग खेल्नेछ ।

विश्वकपका लागि रोनाल्डोको अन्तिम प्रयास

क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्थात ‘सीआर सेभेन’ नाम नै काफी छ । ४१ वर्षको उमेरमा पनि उस्तै जोश, उस्तै मिहिनेत अनि गोल गर्ने उस्तै शक्ति । प्रोफेसनल फुटबलमा दुई दशक भन्दा लामो समय लगातार उस्तै लयमा रहनु चानचुने कुरा होइन । अझ रोनाल्डोको त्यो सेलेब्रेसन । विश्वभरका कुना कुनामा चर्चामा छ ।

रोनाल्डोले युरोपमा पोर्चुगललाई युरोकप र नेसन्स लिगमा च्याम्पियन बनाइसकेका छन् । उनले क्लब फुटबलमा इंग्ल्यान्ड, स्पेन र इटलीको लिग जितिसकेका छन् । एसियाको लिगमा जमिरहेका रोनाल्डोले भर्खरै साउदी प्रो लिगमा अल नासरबाट पहिलो लिग उपाधि पनि जिते ।

रोनाल्डो प्रोफेसनल करियरमा १ हजार गोलको नजिक पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक खेल खेल्ने र सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान पनि उनकै नाममा छ ।

अनि एउटा मात्र मिसिङ अर्थात जित्न बाँकी ट्रफी भनेको फिफा विश्वकप उपाधि हो । रोनाल्डोले आफ्नो ट्रफी क्याबिनेटमा हेर्दा पनि त्यो नहुँदा अपुरो देखिन्छ । त्यही पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ उमेरले चार दशक पार गर्दा पनि रोनाल्डो उस्तै जोशका साथ विश्वकप खेल्न तयार छन्। मेस्सी जस्तै उनी पनि छैटौं पटक विश्वकप खेल्दैछन् । चार दशक पार भइसकेकोले रोनाल्डोको लगभग यही विश्वकप अन्तिम हुनेछ र यस पटक जसरी पनि च्याम्पियन बनेर उनी करियरलाई पुर्ण बनाउन चाहन्छन् ।

रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पोर्चुगलको लागि २२६ खेल खेल्दै सर्वाधिक १४३ गोल गरेका छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय खेलम पनि १५० गोल नजिक छन् ।

उनले लगातार पाँच विश्वकपमा गोल गर्दे युनिक रेकर्ड पनि बनाएका छन् । सन् २००६ मा डेब्यू विश्वकपमै चौथो हुनु विश्वकपमा रोनाल्डोको लागि उत्कृष्ट नतिजा हो ।

यस्तै म्यानेजर रोबर्टो मार्टिनेजको प्रशिक्षण अवधिमा पनि रोनाल्डो लयमा छन् र उनको प्रशिक्षणमा २५ गोल गरिसकेका छन् । उत्तर अमेरिकामा विश्वकप खेल्नुअघि रोनाल्डो उस्तै लयमा छन् । चिली विरुद्ध २-१ को जितसहित पोर्चुगलले विश्वकपमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

समुह के मा रहेको पोर्चुगलले १७ जुनमा ह्युस्ट टेक्सासमा डीआर कंगोसँग खेल्दै विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ ।

रोनाल्डोले विश्वकपमा अहिलेसम्म २२ खेल खेलिसकेका छन् भने ८ गोल गरेका छन् ।

सन् २००६ को डेब्यु विश्वकपमै उनले ६ खेल खेल्दै १ गोल गरेका थिए । यस्तै सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकामा उनले ४ खेल खेल्दा १ गोल गरे । २०१४ मा पोर्चुगल समुह चरणबाटै बाहिरिँदा रोनाल्डोले ३ खेल खेल्दै १ गोल मात्र गरे ।

सन् २०१८ मा रूसमा भएको विश्वकपमा भने रोनाल्डोले ४ खेल भने । उनले स्पेन विरुद्ध ह्याट्रिकसहित यस संस्करणमा ४ गोल गरे । यस्तै सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपमा रोनाल्डोले ५ खेल खेल्दा १ गोल मात्र गरे ।

सन् २००६ मा पहिलो पटक विश्वकप खेल्दा नै पोर्चुगल सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । तर त्यसपछि भने पवर्चुगल क्वाटरफाइनल भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । यस पटक रोनाल्डो अन्तिम पटक विश्वकप खेल्ने क्रममा छन् र रोनाल्डोका समर्थक देखि फुटबल फ्यानहरू पनि रोनाल्डोले विश्वकप जितून् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । त्यो चाहना पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यसका लागि प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

रोनाल्डो यस पटक विश्वकप खेल्ने बुढा खेलाडीको सूचीमा छन् । उनले पनि मेस्सीले जस्तै सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपमा डेब्यू गरेका थिए । । तर वर्तमान युगमा मेस्सी र रोनाल्डो दुई स्टार फुटबलरको रुपमा रहेपनि उनले विश्वकप उपाधि भने जित्न सकेका छैनन् ।

अन्तिम स्क्रिप्ट : के मेस्सी र रोनाल्डो विश्वकपमा आमने सामने होलान् ?

अहिलेसम्म दुवैले पाँच पटक विश्वकप खेलिसकेका छन् । तर विश्व फुटबलका यी दुई स्टार अहिलेसम्म विश्वकपमा भेट भएका छैनन् । के अन्तिम पटक विश्वकपमा यी दुई खेलाडी आमने सामने होलान् त ? समर्थकहरूका लागि यो अर्को कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

यस पटक टिम संख्या बढेर ४८ पुग्नु र नकआउट राउण्डको फर्म्याटले गर्दा यी दुई स्टारको भेट कतै हुने गणितिय सम्भावना भने कायम छ । यदि दुवैले आफ्नो समूहको विजेता बनेर नकआउट चरण प्रवेश गरेमा भने यी दुई खेलाडी आमनेसामने हुने सम्भावना छ ।

यदि विश्वकपमा मेस्सीको अर्जेन्टिना र पोर्चुगलको भेट भए विश्वभरका फुटबल समर्थकका लागि त्यो ऐतिहासिक र प्रतिक्षित खेल समेत हुनेछ ।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनल मेस्सी
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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