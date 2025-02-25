कुराकाओका फुटबलर चोङ भन्छन् : हामी विश्वकपमा छनोट भएदेखि देश निदाएको छैन

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- क्यारिबियन टोली कुराकाओ फिफा विश्वकप २०२६ मा पहिलोपटक छनोट भई १४ जुनमा जर्मनीविरुद्ध ऐतिहासिक पहिलो खेल खेल्दैछ ।
- डच युवा टोलीबाट खेलेका २६ वर्षीय विङ्गर तहित चोङ कुराकाओको राष्ट्रिय टोलीमा त्यहीँ जन्मिएका एक मात्र खेलाडी हुन् ।
- ऐतिहासिक विश्वकप यात्राले कुराकाओ टापुका नागरिकमा निकै उत्साह थपेको र त्यहाँ उत्सवको वातावरण बनेको चोङले बताएका छन् ।
२५ जेठ, काठमाडौं । जब १४ जुनमा ह्युस्टनमा कुराकाओ टोली फिफा विश्वकप २०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा जर्मनीको सामना गर्न मैदानमा उत्रनेछ, तब यो क्यारिबियन टोलीका सबै खेलाडीहरूका लागि एक विशेष क्षण हुनेछ ।
कुराकाओ पहिलोपटक विश्वकप खेल्दैछ । तहित चोङका लागि यसको महत्व अझ बढी हुनेछ । किनकि उनी टोलीमा कुराकाओमा जन्मिएका एक मात्र खेलाडी हुन् ।
यी २६ वर्षीय विङ्गरले आफ्नो खेल जीवनलाई अगाडि बढाउन नेदरल्यान्ड्स जानुअघि आफ्नो बाल्यकालको धेरैजसो समय यसै टापुमा बिताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनको सुरुवात डच युवा राष्ट्रिय टोलीहरूबाट भएको थियो ।
तर, जब आफ्नो सिनियर राष्ट्रिय टोली रोज्ने समय आयो, तब कुराकाओ नै उनको पहिलो रोजाइ बन्यो । चोङले सन् २०२५ मा धमाकेदार रूपमा ‘द ब्लू वेभ’ (कुराकाओ टोली) मा डेब्यु गर्दै उनीहरूलाई पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
उनै तहितसँग फिफाले गरेको अन्तर्वार्ताको अनुवादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
तपाईंले किन कुराकाओ रोज्नुभयो ?
यो मेरो आफ्नै घर जस्तो लाग्यो । म हरेक गर्मीयाममा र आफूले पाउने हरेक बिदामा त्यहाँ फर्किन्छु । म घर फर्कन्छु र यसले मलाई आफ्नै घर फर्केको जस्तो अनुभूति दिन्छ । कुराकाओले मलाई सधैं त्यस्तै महसुस गरायो । जब त्यो अवसर आयो, तपाईं त्यहीँ जानुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई आफ्नो घर जस्तो लाग्छ ।
कुराकाओमा खेल्न पाउँदा कस्तो लाग्यो ?
म त्यहीँ जन्मिएको हूँ र हल्यान्ड जानुअघि सानो छँदा मैले कुराकाओमा फुटबल खेलेको थिएँ । राष्ट्रिय टोलीमा हुँदा हामी कुराकाओमा जहाँ बस्छौं । त्यो ठाउँ शाब्दिक रूपमा म ६ वा ७ वर्षको छँदा पढेको विद्यालयको ठीक अगाडि पर्छ । त्यो मेरो पहिलो सुरुआती खेल (स्टार्ट) थियो– मैले ट्रिनिडाडमा पहिले नै डेब्यु गरिसकेको थिएँ । मेरो परिवारका धेरै सदस्यहरूका लागि मलाई प्रत्यक्ष रूपमा खेलिरहेको देखेको त्यो पहिलो पटक थियो, त्यसैले यो निकै उत्कृष्ट अनुभव थियो ।
तपाईंको खेल पहिलो पटक आफ्नी हजुरआमाले प्रत्यक्ष हेर्दा तपाईंको लागि यसको के अर्थ थियो ?
हजुरआमा ९६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले मलाई टिभी र अन्य माध्यमहरूमा धेरै पटक देख्नुभएको थियो, तर उहाँको उमेरका कारण यात्रा गर्नु पक्कै पनि फरक कुरा थियो । जब मैले त्यो घरेलु खेल खेलें, उहाँ आएर मलाई प्रत्यक्ष हेर्नु मेरो लागि अद्भुत क्षण थियो । खेलपछि म उहाँलाई भेट्न पनि गएको थिएँ । त्यसको दुई महिनापछि उहाँको निधन भयो, त्यसैले त्यो क्षण सम्झँदा अहिले पनि पुराना प्यारा सम्झनाहरू ताजा भएर आउँछन् ।
विश्वकप हेरेको तपाईंको सबैभन्दा प्रारम्भिक सम्झना के हो ?
मैले पहिलो पटक फुटबल हेरेको सन् २००६ को विश्वकप हो । मेरा बुबाले कुराकाओमा अलि–अलि फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँ केही वर्ष हल्यान्डमा बस्नुभयो । जब उहाँ कुराकाओमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई सधैं भन्नुहुन्थ्यो, ‘आऊ र खेलहरू हेर । मसँगै हिँड ।’ म भन्थें, ‘मलाई यो खेल खासै मन पर्दैन । मलाई लाग्छ यो एउटा मूर्खतापूर्ण खेल हो ।’
त्यसपछि २००६ को विश्वकप आयो र मैले त्यो हेरें । त्यो इटाली र फ्रान्सबीचको फाइनल खेल थियो जहाँ जिदानले हेड–बट गरेका थिए । फाइनलमा म फ्रान्सको पक्षमा थिएँ – मलाई थाहा छैन किन म रोएको थिएँ । त्यो खेलपछि मैले बुबालाई भनें, ‘म फुटबल खेल्न चाहन्छु ।’
अहिले २० वर्षपछि म कुराकाओका लागि विश्वकप खेल्ने संघारमा छु, जहाँबाट यो सबै सुरु भएको थियो, यो सोच्दा नै निकै अद्भुत लाग्छ।
कुराकाओले तपाईंको लागि के प्रतिनिधित्व गर्छ ?
हामी विश्वकपमा भएकाले हामी कुराकाओको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौं । र आशा छ कि मानिसहरूले कुराकाओ र हाम्रो इतिहासको बारेमा अझ बढी थाहा पाउनेछन् । मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरूलाई कुराकाओको बारेमा थाहा छैन । म इङ्गल्याण्डमा बस्छु, र कुराकाओ इङ्गल्याण्डमा त्यति परिचित छैन । म साँच्चै आशा गर्छु कि हामीले देशको राम्रो तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्नेछौं र कुराकाओका नागरिक र देशको बारेमा थोरै भए पनि इतिहासको पाठ दिनेछौं ।
तपाईं आफ्नो टोली भित्रको पहिचानलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ ?
सबैजना मिलेर बस्छन् । हामीले गर्ने हरेक कुरामा यो एउटा संस्कृति नै निर्माण गरेका छौं । यो सबै टोलीको बारेमा हो, कुनै व्यक्तिगत खेलाडी वा त्यस्तै कुराको बारेमा होइन । जब तपाईं यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईंलाई घर फर्केको जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई परिवारमा स्वीकार गरिएको महसुस हुन्छ, जुन स्पष्ट रूपमा एक अद्वितीय कुरा हो ।
त्यो पहिलो विश्वकप खेल खेल्दा कस्तो महसुस होला ?
यो मेरो लागि मात्र होइन तर सम्पूर्ण टोलीका लागि एउटा सपना साकार भए जस्तै हुनेछ, किनकि हामी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र हौं र सबै खेलाडीहरूको यहाँसम्म आइपुग्ने बाटो फरक–फरक थियो । यो एक लामो प्रक्रिया हो। म भर्खरै टोलीमा जोडिएको छु । तर हाम्रा कप्तान लियान्द्रो बाकुना र हाम्रा गोलकिपर एलोय रुमलाई हेर्नुहोस् । उनीहरू विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यहाँ आइरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूले के महसुस गरिरहेका होलान् भनेर तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ।
टोलीमा कुराकाओको एक मात्र रैथाने खेलाडीको रूपमा, विश्वकपमा पुग्दा तपाईंका देशवासीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?
मलाई लाग्दैन कि यो टापु अझै सुतेको छ । मलाई लाग्छ हामीले छनोट भएको अहिले पाँच महिना भइसक्यो । विश्वकपलाई लिएर त्यहाँका मानिसहरू निकै रमाइलो गरिरहेका छन् र वातावरण एकदमै क्रेजी छ । सामान्यतया, त्यहाँ ब्राजिल वा अर्जेन्टिनाका प्रशंसकहरू हुन्छन्, तर स्पष्ट रूपमा यस वर्ष हामी पनि खेलिरहेका हुनाले यो फरक हुनेछ । सबैजना कुराकाओको पक्षमा हुनेछन्, त्यसैले यो हेर्न निकै गज्जब हुनेछ ।
कुराकाओ छनोट हुनु तपाईंको लागि के अर्थ राख्छ ?
कुराकाओ विश्वकपमा जाँदैछ भन्ने कुरा म आफैंले अझै पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ । तर मेरा बुबाले भने यो कुरा धेरै अघि देखि महसुस गरिसक्नुभएको छ । जब हामी कुरा गर्छौं, जब हामी फोन गर्छौं, उहाँ सधैं भन्नुहुन्छ, ‘विश्वकप… कुराकाओ विश्वकपमा जाँदैछ ।’ त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँको लागि यो कुरा पक्कै पनि मनमा भिजिसकेको छ ।
कुराकाओलाई विश्वकपको नियमित टोली बनाउन के गर्नुपर्ला ?
मलाई लाग्छ यो युवा अवस्थाबाटै सुरु हुनुपर्छ । यदि तपाईंले उनीहरूलाई सानै उमेरमा विकास गर्न सक्नुभयो भने उनीहरूलाई खेलाडीको रूपमा हुर्काउन केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भने म अझै पनि सोच्छु कि युरोपले धेरै मद्दत गर्छ, किनकि युरोप फुटबलमै बाँच्छ र श्वास फेर्छ । तिनीहरूसँग ती सबै सुविधाहरू र सबै कुराहरू छन् । जुन तपाईंलाई अन्ततः अर्को स्तरमा पुग्न आवश्यक पर्दछ । तर, कसलाई थाहा छ, २०–३० वर्षमा कुराकाओसँग यी सुविधाहरू हुन सक्छन् र त्यसपछि हामी पूर्ण रूपमा फरक कुराकानी गरिरहेका हुनेछौं ।
मलाई लाग्छ तपाईं यसलाई बेसबलसँग केही हदसम्म तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कुराकाओमा बेसबल धेरै ठूलो खेल हो र हाम्रा धेरै बेसबल खेलाडीहरू छन् । तिनीहरूका लागि त्यो स्तरमा पुग्न एक प्रक्रिया लागेको थियो, र आशा छ, कुराकाओ फुटबल पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ । हामीसँग कुराकाओमा धेरै प्रतिभाहरू छन्, फुटबल वा बेसबलमा मात्र होइन तर विभिन्न प्रकारका खेलहरूमा । यदि हामीले पूर्वाधारमा मद्दत गर्न सक्यौं भने, मलाई लाग्छ कुराकाओको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्छ ।
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