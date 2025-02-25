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कुराकाओका फुटबलर चोङ भन्छन् : हामी विश्वकपमा छनोट भएदेखि देश निदाएको छैन

२०८३ जेठ २५ गते १३:३६ २०८३ जेठ २५ गते १३:३६

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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कुराकाओका फुटबलर चोङ भन्छन् : हामी विश्वकपमा छनोट भएदेखि देश निदाएको छैन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्यारिबियन टोली कुराकाओ फिफा विश्वकप २०२६ मा पहिलोपटक छनोट भई १४ जुनमा जर्मनीविरुद्ध ऐतिहासिक पहिलो खेल खेल्दैछ ।
  • डच युवा टोलीबाट खेलेका २६ वर्षीय विङ्गर तहित चोङ कुराकाओको राष्ट्रिय टोलीमा त्यहीँ जन्मिएका एक मात्र खेलाडी हुन् ।
  • ऐतिहासिक विश्वकप यात्राले कुराकाओ टापुका नागरिकमा निकै उत्साह थपेको र त्यहाँ उत्सवको वातावरण बनेको चोङले बताएका छन् ।

२५ जेठ, काठमाडौं । जब १४ जुनमा ह्युस्टनमा कुराकाओ टोली फिफा विश्वकप २०२६ को आफ्नो पहिलो खेलमा जर्मनीको सामना गर्न मैदानमा उत्रनेछ, तब यो क्यारिबियन टोलीका सबै खेलाडीहरूका लागि एक विशेष क्षण हुनेछ ।

कुराकाओ पहिलोपटक विश्वकप खेल्दैछ । तहित चोङका लागि यसको महत्व अझ बढी हुनेछ । किनकि उनी टोलीमा कुराकाओमा जन्मिएका एक मात्र खेलाडी हुन् ।

यी २६ वर्षीय विङ्गरले आफ्नो खेल जीवनलाई अगाडि बढाउन नेदरल्यान्ड्स जानुअघि आफ्नो बाल्यकालको धेरैजसो समय यसै टापुमा बिताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनको सुरुवात डच युवा राष्ट्रिय टोलीहरूबाट भएको थियो ।

तर, जब आफ्नो सिनियर राष्ट्रिय टोली रोज्ने समय आयो, तब कुराकाओ नै उनको पहिलो रोजाइ बन्यो । चोङले सन् २०२५ मा धमाकेदार रूपमा ‘द ब्लू वेभ’ (कुराकाओ टोली) मा डेब्यु गर्दै उनीहरूलाई पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

उनै तहितसँग फिफाले गरेको अन्तर्वार्ताको अनुवादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।

तपाईंले किन कुराकाओ रोज्नुभयो ?

यो मेरो आफ्नै घर जस्तो लाग्यो । म हरेक गर्मीयाममा र आफूले पाउने हरेक बिदामा त्यहाँ फर्किन्छु । म घर फर्कन्छु र यसले मलाई आफ्नै घर फर्केको जस्तो अनुभूति दिन्छ । कुराकाओले मलाई सधैं त्यस्तै महसुस गरायो । जब त्यो अवसर आयो, तपाईं त्यहीँ जानुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई आफ्नो घर जस्तो लाग्छ ।

कुराकाओमा खेल्न पाउँदा कस्तो लाग्यो ?

म त्यहीँ जन्मिएको हूँ र हल्यान्ड जानुअघि सानो छँदा मैले कुराकाओमा फुटबल खेलेको थिएँ । राष्ट्रिय टोलीमा हुँदा हामी कुराकाओमा जहाँ बस्छौं । त्यो ठाउँ शाब्दिक रूपमा म ६ वा ७ वर्षको छँदा पढेको विद्यालयको ठीक अगाडि पर्छ । त्यो मेरो पहिलो सुरुआती खेल (स्टार्ट) थियो– मैले ट्रिनिडाडमा पहिले नै डेब्यु गरिसकेको थिएँ । मेरो परिवारका धेरै सदस्यहरूका लागि मलाई प्रत्यक्ष रूपमा खेलिरहेको देखेको त्यो पहिलो पटक थियो, त्यसैले यो निकै उत्कृष्ट अनुभव थियो ।

तपाईंको खेल पहिलो पटक आफ्नी हजुरआमाले प्रत्यक्ष हेर्दा तपाईंको लागि यसको के अर्थ थियो ?

हजुरआमा ९६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले मलाई टिभी र अन्य माध्यमहरूमा धेरै पटक देख्नुभएको थियो, तर उहाँको उमेरका कारण यात्रा गर्नु पक्कै पनि फरक कुरा थियो । जब मैले त्यो घरेलु खेल खेलें, उहाँ आएर मलाई प्रत्यक्ष हेर्नु मेरो लागि अद्भुत क्षण थियो । खेलपछि म उहाँलाई भेट्न पनि गएको थिएँ । त्यसको दुई महिनापछि उहाँको निधन भयो, त्यसैले त्यो क्षण सम्झँदा अहिले पनि पुराना प्यारा सम्झनाहरू ताजा भएर आउँछन् ।

विश्वकप हेरेको तपाईंको सबैभन्दा प्रारम्भिक सम्झना के हो ?

मैले पहिलो पटक फुटबल हेरेको सन् २००६ को विश्वकप हो । मेरा बुबाले कुराकाओमा अलि–अलि फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँ केही वर्ष हल्यान्डमा बस्नुभयो । जब उहाँ कुराकाओमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई सधैं भन्नुहुन्थ्यो, ‘आऊ र खेलहरू हेर । मसँगै हिँड ।’ म भन्थें, ‘मलाई यो खेल खासै मन पर्दैन । मलाई लाग्छ यो एउटा मूर्खतापूर्ण खेल हो ।’

त्यसपछि २००६ को विश्वकप आयो र मैले त्यो हेरें । त्यो इटाली र फ्रान्सबीचको फाइनल खेल थियो जहाँ जिदानले हेड–बट गरेका थिए । फाइनलमा म फ्रान्सको पक्षमा थिएँ – मलाई थाहा छैन किन म रोएको थिएँ । त्यो खेलपछि मैले बुबालाई भनें, ‘म फुटबल खेल्न चाहन्छु ।’

अहिले २० वर्षपछि म कुराकाओका लागि विश्वकप खेल्ने संघारमा छु, जहाँबाट यो सबै सुरु भएको थियो, यो सोच्दा नै निकै अद्भुत लाग्छ।

कुराकाओले तपाईंको लागि के प्रतिनिधित्व गर्छ ?

हामी विश्वकपमा भएकाले हामी कुराकाओको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छौं । र आशा छ कि मानिसहरूले कुराकाओ र हाम्रो इतिहासको बारेमा अझ बढी थाहा पाउनेछन् । मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरूलाई कुराकाओको बारेमा थाहा छैन । म इङ्गल्याण्डमा बस्छु, र कुराकाओ इङ्गल्याण्डमा त्यति परिचित छैन । म साँच्चै आशा गर्छु कि हामीले देशको राम्रो तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्नेछौं र कुराकाओका नागरिक र देशको बारेमा थोरै भए पनि इतिहासको पाठ दिनेछौं ।

तपाईं आफ्नो टोली भित्रको पहिचानलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ ?

सबैजना मिलेर बस्छन् । हामीले गर्ने हरेक कुरामा यो एउटा संस्कृति नै निर्माण गरेका छौं । यो सबै टोलीको बारेमा हो, कुनै व्यक्तिगत खेलाडी वा त्यस्तै कुराको बारेमा होइन । जब तपाईं यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईंलाई घर फर्केको जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई परिवारमा स्वीकार गरिएको महसुस हुन्छ, जुन स्पष्ट रूपमा एक अद्वितीय कुरा हो ।

त्यो पहिलो विश्वकप खेल खेल्दा कस्तो महसुस होला ?

यो मेरो लागि मात्र होइन तर सम्पूर्ण टोलीका लागि एउटा सपना साकार भए जस्तै हुनेछ, किनकि हामी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र हौं र सबै खेलाडीहरूको यहाँसम्म आइपुग्ने बाटो फरक–फरक थियो । यो एक लामो प्रक्रिया हो। म भर्खरै टोलीमा जोडिएको छु । तर हाम्रा कप्तान लियान्द्रो बाकुना र हाम्रा गोलकिपर एलोय रुमलाई हेर्नुहोस् । उनीहरू विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यहाँ आइरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूले के महसुस गरिरहेका होलान् भनेर तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ।

टोलीमा कुराकाओको एक मात्र रैथाने खेलाडीको रूपमा, विश्वकपमा पुग्दा तपाईंका देशवासीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो ?

मलाई लाग्दैन कि यो टापु अझै सुतेको छ । मलाई लाग्छ हामीले छनोट भएको अहिले पाँच महिना भइसक्यो । विश्वकपलाई लिएर त्यहाँका मानिसहरू निकै रमाइलो गरिरहेका छन् र वातावरण एकदमै क्रेजी छ । सामान्यतया, त्यहाँ ब्राजिल वा अर्जेन्टिनाका प्रशंसकहरू हुन्छन्, तर स्पष्ट रूपमा यस वर्ष हामी पनि खेलिरहेका हुनाले यो फरक हुनेछ । सबैजना कुराकाओको पक्षमा हुनेछन्, त्यसैले यो हेर्न निकै गज्जब हुनेछ ।

कुराकाओ छनोट हुनु तपाईंको लागि के अर्थ राख्छ ?

कुराकाओ विश्वकपमा जाँदैछ भन्ने कुरा म आफैंले अझै पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ । तर मेरा बुबाले भने यो कुरा धेरै अघि देखि महसुस गरिसक्नुभएको छ । जब हामी कुरा गर्छौं, जब हामी फोन गर्छौं, उहाँ सधैं भन्नुहुन्छ, ‘विश्वकप… कुराकाओ विश्वकपमा जाँदैछ ।’ त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँको लागि यो कुरा पक्कै पनि मनमा भिजिसकेको छ ।

कुराकाओलाई विश्वकपको नियमित टोली बनाउन के गर्नुपर्ला ?

मलाई लाग्छ यो युवा अवस्थाबाटै सुरु हुनुपर्छ । यदि तपाईंले उनीहरूलाई सानै उमेरमा विकास गर्न सक्नुभयो भने उनीहरूलाई खेलाडीको रूपमा हुर्काउन केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भने म अझै पनि सोच्छु कि युरोपले धेरै मद्दत गर्छ, किनकि युरोप फुटबलमै बाँच्छ र श्वास फेर्छ । तिनीहरूसँग ती सबै सुविधाहरू र सबै कुराहरू छन् । जुन तपाईंलाई अन्ततः अर्को स्तरमा पुग्न आवश्यक पर्दछ । तर, कसलाई थाहा छ, २०–३० वर्षमा कुराकाओसँग यी सुविधाहरू हुन सक्छन् र त्यसपछि हामी पूर्ण रूपमा फरक कुराकानी गरिरहेका हुनेछौं ।

मलाई लाग्छ तपाईं यसलाई बेसबलसँग केही हदसम्म तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कुराकाओमा बेसबल धेरै ठूलो खेल हो र हाम्रा धेरै बेसबल खेलाडीहरू छन् । तिनीहरूका लागि त्यो स्तरमा पुग्न एक प्रक्रिया लागेको थियो, र आशा छ, कुराकाओ फुटबल पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ । हामीसँग कुराकाओमा धेरै प्रतिभाहरू छन्, फुटबल वा बेसबलमा मात्र होइन तर विभिन्न प्रकारका खेलहरूमा । यदि हामीले पूर्वाधारमा मद्दत गर्न सक्यौं भने, मलाई लाग्छ कुराकाओको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्छ ।

कुराकाओ फुटबल टिम फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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