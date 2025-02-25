फ्लोरियन विर्ट्ज : जर्मनीका नयाँ प्रतिभा

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- फ्लोरियन विर्ट्ज बायर लेभरकुसेनलाई बुन्डेसलिगा उपाधि जिताएर दोस्रो ठूलो ट्रान्सफर शुल्कमा इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलमा आबद्ध भए ।
- चोटका कारण सन् २०२२ को विश्वकप गुमाएका विर्ट्जले सन् २०२६ को विश्वकप जित्नु नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।
- मुख्य प्रशिक्षक जुलियन नागेल्समानले जर्मनी टोली विर्ट्जकै वरिपरि निर्माण गरी उनलाई मैदानमा स्वतन्त्र रूपमा खेल्ने छुट दिए ।
२५ जेठ, काठमाडौं । एक उत्कृष्ट स्तरको खेलाडी, जसले अद्भुत ड्रिब्लिङ सीप, उच्च फुटबल आईक्यू र असाधारण स्ट्यामिनालाई संयोजन गर्छन्, फ्लोरियन विर्ट्जसँग फिफा विश्वकप २०२६ मा विश्वलाई चकित पार्ने सबै गुणहरू छन् ।
जुलियन नागेल्समानले उनलाई कति उच्च स्तरमा मूल्यांकन गर्छन् भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रशिक्षकले जर्मनी टिमलाई उनको वरिपरि बनाएका छन् र उनलाई स्वतन्त्र रूपमा खेल्ने र आफ्नो जादू देखाउने छुट दिएका छन् ।
आफ्नो राम्रो दिनमा, यो प्रतिभाशाली खेलाडी रोक्नै नसकिने हुन्छन् । उनी खेललाई नियन्त्रण गर्छन्, बलसँग निर्णायक भूमिका खेल्छन् र विपक्षीलाई सास फेर्ने मौका पनि दिँदैनन् ।
कोलोन एकेडेमीबाट आएका यी प्रतिभाशाली मिडफिल्डरको अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड पनि उत्कृष्ट छ । उनले जर्मनीका लागि ३९ खेलमा १० गोल र ११ असिस्ट गरेका छन् ।
यो प्रगति जर्मन युवा प्रणाली हुँदै आएको हो जसले सन् २०२१ मा युईएफए युरोपियन यू-२१ च्याम्पियनसिप जित्दा १८ वर्षको उमेरमै उनी मुख्य खेलाडी थिए ।
क्लब स्तरमा, उनले बायर लेभरकुसेनलाई सन् २०२३-२४ मा पहिलो पटक बुन्डेसलिगा उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । यो टिममा जाबी अलोन्सो मुख्य प्रशिक्षक थिए, जसलाई विर्ट्जको करियरको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छ ।
त्यो सिजन लेभरकुसेनले घरेलु डबल जित्यो (लीग र जर्मन कप), र पछि सुपर कप जितेर ट्रेबल पूरा गर्यो । युरोपा लिग फाइनलमा एटलान्टासँगको हार मात्र एक कमजोरी रह्यो ।
लेभरकुसेनका लागि विर्ट्जले १९७ खेलमा ५७ गोल र ६५ असिस्ट गरेका थिए । त्यसपछि उनी ठूलो रकममा लिभरपुल पुगे, जुन बुन्डेसलिगाबाट बाहिरिने खेलाडीमध्ये दोस्रो सबैभन्दा ठूलो ट्रान्सफर शुल्क हो ।
उनीबारे जाबीले भनेका छन्, ‘लियोनेल मेस्सी किन यति राम्रो छन् ? किनकि उनी साधारण पास कहिले र कसरी खेल्ने भन्ने जान्दछन् । फ्लोरियन पनि त्यही गर्छन्, त्यसैले उनी उत्कृष्ट खेलाडी हुन् ।’
लिभरपुलका लेजेन्डरी पूर्वखेलाडी स्टेभेन जेरार्डले त विर्ट्जसँग खेल्ने चाहना नै भएको टिप्पणी नै गरेका थिए । ‘म यो केटासँग खेल्न पाएको भए हुन्थ्यो’ उनले भनेका थिए । विर्ट्ज लिभरपुलमा भित्रँदा प्रशिक्षक रहेका योर्गन क्लोपले पनि उनी मिडफिल्डमा अत्यन्त प्रभावकारी भएको बताउँदै आएका थिए ।
उनका जर्मन सहकर्मी जमाल मुसियालाले विर्ट्जसँग खेल्दा निकै रमाइलो हुने र तालमेल पनि मिल्ने बताएका छन् ।
विर्ट्जले सन् २०२४ मार्चमा फ्रान्स विरुद्धको युरोकप वार्म-अप खेलमा जर्मनीका लागि केवल ८ सेकेन्डमै गोल गर्दै सबैभन्दा छिटो गोल गरेका थिए । तीन महिनापछि युरोमा गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा जर्मन खेलाडी पनि बने ।
१७ वर्ष ३४ दिनको उमेरमा बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिख विरुद्ध उनले पहिलो गोल गरेका थिए । १८ वर्ष नपुग्दै ५ बुन्डेसलिगा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी समेत बने । १८ वर्ष ७ महिना १२ दिनमा ५० खेल खेल्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बने ।
विर्ट्जको विश्वकप इतिहास
विर्ट्जलाई सन् २०२२ को विश्वकपमा नै डेब्यू गर्ने मौका रहेपनि एसीएलको चोटका कारण उनी खेल्न पाएनन् । उक्त संस्करणमा जर्मनी लगातार दोस्रोपटक समूह चरणबाटै घर फर्किएको थियो ।
चार पटकको विश्व विजेता जर्मनीको यसपटकको पहिलो लक्ष्य लगातार तीन पटक समूह चरणबाट बाहिरिने अवस्थाबाट बच्नु रहनेछ ।
नागेल्समान र टिमका धेरै खेलाडीहरू उत्तर अमेरिकामा उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छन् । विर्ट्ज पनि त्यसमा सहमत छन् र भनेका छन्, ‘म सधैं ठूलो लक्ष्य राख्न मन पराउँछु । विश्वकप जित्नु नै लक्ष्य हो ।’
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