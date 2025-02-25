पाँच सेटको रोमाञ्चक फाइनल जित्दै जेभरेभ पहिलोपटक फ्रेन्च ओपन च्याम्पियन

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- जर्मनीका एलेक्जेन्डर जेभरेभले इटालीका फ्लाभियो कोबोलीलाई पराजित गर्दै फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि जितेका छन् ।
- चौथो पटक फाइनल पुगेका २९ वर्षीय जेभरेभले आफ्नो खेल जीवनकै पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधि जितेका हुन् ।
- उनी सन् २०२३ यता यानिक सिनर र कार्लोस अल्काराज बाहेक ग्रान्डस्लाम जित्ने पहिलो पुरुष खेलाडी बनेका छन् ।
२५ जेठ, काठमाडौं । जर्मनीका एलेक्जेन्डर जेभरेभले लामो समयदेखि प्रतिक्षित पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधि जितेका छन् ।
आइतबार भएको फ्रेन्च ओपन पुरुष एकल फाइनलमा उनले इटालीका फ्लाभियो कोबोलीलाई ६-१, ४-६, ६-४, ६-७ (५-७), ६-१ ले पराजित गर्दै करियरकै पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधि जिते ।
२९ वर्षीय जेभरेभका लागि यो चौथो ग्रान्डस्लाम फाइनल थियो । यसअघि खेलेका तीनवटै फाइनलमा पराजित भएका उनले अन्ततः पेरिसमा त्यो अभिशाप तोडे ।
दोस्रो वरीयताप्राप्त जेभरेभले पहिलो सेट सहजै आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । तर पहिलोपटक ग्रान्डस्लाम फाइनल खेलेका १०औं वरीयताका कोबोलीले दोस्रो सेट जित्दै खेलमा पुनरागमन गरे। त्यसपछि दुवै खेलाडीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखियो ।
चौथो सेटमा जेभरेभ दबाबमा देखिएका थिए । उनले केही महत्वपूर्ण डबल फल्ट गरे भने क्र्याम्पको समस्या पनि झेले । यद्यपी निर्णायक पाँचौं सेटमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ३-० को अग्रता बनाए र अन्ततः उपाधि आफ्नो नाम गरे ।
निर्णायक अंक जितेपछि जेभरेभ कोर्टमै ढलेका थिए र भावुक बनेका थिए । योसँगै उनी २०२३ यता यानिक सिनर वा कार्लोस अल्काराज बाहेक ग्रान्डस्लाम जित्ने पहिलो पुरुष खेलाडी बनेका छन् ।
सिनरको प्रारम्भिक चरणमै बहिर्गमन, अल्काराज सहभागी नहुनु र नोभाक जोकोभिच पनि तेस्रो चरणबाटै बाहिरिएपछि जेभरेभलाई उपाधिको प्रमुख दाबेदार मानिएको थियो, र उनले त्यो अपेक्षालाई सफलतापूर्वक पूरा गरेका छन्।
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