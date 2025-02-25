+
English edition

यू-१६ क्रिकेटको सेमिफाइनल समिकरण पूरा

२०८३ जेठ २४ गते २२:०६ २०८३ जेठ २४ गते २२:०६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
यू-१६ क्रिकेटको सेमिफाइनल समिकरण पूरा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • 'जयकुमारनाथ शाह स्मृति' यू–१६ इन्टरस्कुल क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा डीएभी, जेम्स, सैनिक आवासीय र नेपाल पुलिस स्कुल प्रवेश गरेका छन् ।
  • आइतबार सम्पन्न क्वाटरफाइनल खेलमा जेम्स स्कुलले मोक्षदा स्कुललाई १० विकेट र नेपाल पुलिस स्कुलले रत्न राज्य विद्यालयलाई ५० रनले पराजित गरे ।
  • काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघद्वारा आयोजित २४ टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख ५० हजार र उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

२४ जेठ, काठमाडौं । तेस्रो संस्करणको एसियन ई–लर्निङ ‘जयकुमारनाथ शाह स्मृति’ यु–१६ इन्टरस्कुल क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समिकरण पूरा भएको छ ।

माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार सम्पन्न दुई क्वाटरफाइनल खेलसँगै अन्तिम चारमा पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको हो ।

सोमबार हुने पहिलो सेमिफाइनलमा डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती स्कुल र जेम्स स्कुल आमनेसामने हुनेछन् भने दोस्रो सेमिफाइनलमा सैनिक आवासीय महाविद्यालय र नेपाल पुलिस स्कुलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

आइतबार सम्पन्न तेस्रो क्वाटरफाइनल खेलमा जेम्स स्कुलले मोक्षदा स्कुललाई १० विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्‍यो । मोक्षदाले दिएको ९६ रनको लक्ष्य जेम्सले कुनै विकेट नगुमाई ९.५ ओभरमै पूरा गर्‍यो ।

जेम्सले ९७ रन बनाउँदा स्वराज चौलागाईं ३० बलमा ४ चौका र १ छक्काको मद्दतमा ३८ रनमा अविजित रहे भने सुदिश पौडेल ३० बलमा ७ चौका प्रहार गर्दै ४३ रनमा अविजित रहे। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका स्वराज चौलागाईं ‘पिक पोइन्ट प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए ।

त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको मोक्षदा स्कुलले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ९५ रन बनाएको थियो । मोक्षदाका लागि ऋषुशाहा सुबेदीले अविजित ५१ रन बनाए। नेम्स योञ्जनले १२ तथा सुयोग्य शाहले ८ रन जोडे ।

जेम्सका प्रचेत लाखोटियाले ४ ओभरमा १० रन खर्चेर ३ विकेट लिए। स्वराज चौलागाईंले ३ विकेट हात पारे भने प्रगव पाण्डे र रमन महेसेथले समान १/१ विकेट लिए ।

अन्तिम क्वाटरफाइनलमा नेपाल पुलिस स्कुलले रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयलाई ५० रनले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो ।

१४५ रनको लक्ष्य पछ्याएको रत्न राज्य १७.१ ओभरमा ९४ रनमै अलआउट भयो। रत्न राज्यका उदयकुमार मण्डलले सर्वाधिक ३१ रन बनाए भने सकिन्द्र यादवले १५ तथा रविकिशनकुमार गुप्ताले १४ रन जोडे। अन्य ब्याटरले उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

पुलिसका सुजित यादवले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ४ विकेट लिए। सागर सिंहले ३ तथा प्रियान्शुकिशोर राउतले २ विकेट हात पारे। सुजित ‘पिक पोइन्ट प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिस स्कुलले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १४४ रन बनाएको थियो ।

पुलिसका सुनिल ठाकुरले २५, प्रियान्शुकिशोर राउतले २२ तथा श्यामबाबु ठाकुरले २० रनको योगदान दिए। राजप्रताप यादव र प्रिन्सराज यादवले समान १४ रन जोडे। अतिरिक्तबाट टोलीले २३ रन प्राप्त गरेको थियो ।

रत्न राज्यका आयुष पाण्डे र बिकेश तामाङले समान ३–३ विकेट लिए भने दिपेश थापाले १ विकेट हात पारे ।

यसअघि शनिबार सम्पन्न क्वाटरफाइनल खेलमा डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती स्कुलले केएमसी स्कुललाई ९४ रन तथा सैनिक आवासीय महाविद्यालयले अपी स्कुललाई १ विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका थिए ।

प्रतियोगिताको फाइनल खेल मंगलबार हुनेछ। काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा जेठ १९ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा २४ टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

जयकुमारनाथ शाह मेमोरियल यू–१६ क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
कभर स्टोरी

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
छुटाउनुभयो कि?

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
छुटाउनुभयो कि?

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
अन्तर्वार्ता

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

यू-१६ क्रिकेटको सेमिफाइनल समिकरण पूरा

यू-१६ क्रिकेटको सेमिफाइनल समिकरण पूरा

एन्जल्स हार्ट भलिबलमा हिमरश्मि र एन्जल्स हार्ट नेसनलको जित

एन्जल्स हार्ट भलिबलमा हिमरश्मि र एन्जल्स हार्ट नेसनलको जित

दोस्रो खुला जुडो प्रतियोगितामा प्रवीण, राजु र मोनिकालाई स्वर्ण

दोस्रो खुला जुडो प्रतियोगितामा प्रवीण, राजु र मोनिकालाई स्वर्ण

नखिपोट खुला बास्केटबलमा बूढानीलकण्ठ र ट्रेनिङ ग्राउन्डको विजयी सुरुआत

नखिपोट खुला बास्केटबलमा बूढानीलकण्ठ र ट्रेनिङ ग्राउन्डको विजयी सुरुआत

राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट करातेमा आर्मी र एपीएफलाई २–२ स्वर्ण

राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट करातेमा आर्मी र एपीएफलाई २–२ स्वर्ण

आयोजक विद्यालय सहित मार्भलेस, मनकामना र कश्यपलाई अन्नपूर्ण चेस उपाधि

आयोजक विद्यालय सहित मार्भलेस, मनकामना र कश्यपलाई अन्नपूर्ण चेस उपाधि

ट्रेन्डिङ

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा
ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू

ओडीआईमा इशान पाण्डेको डेब्यू
बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरीय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि, नेपालले भारतसँग खेल्दै
फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा

फिफा विश्वकपका लागि बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाको टोली घोषणा
इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

इशान पाण्डेले ओडीआई डेब्यू गर्दै

वेबस्टोरिज

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक