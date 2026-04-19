वर्षमान पुनले खोजे अन्तर जिल्ला र विदेशबाट मतदानबारे प्रष्टता

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- नेता वर्षमान पुनले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेको सुनुवाइमा नोटा, राइट टु रिकल र अन्तरजिल्ला मतदानबारे प्रष्टता खोजेका छन् ।
- उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कार्ययोजनाबारे प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्पष्टताको माग गरे ।
- पुनले नेपालभित्रै रोजगारी वा अध्ययनका कारण मतदानबाट वञ्चित नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
१२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले नोटा, राइट टु रिकल, अन्तर जिल्ला र बिदेशबाट मतदानबारे प्रष्टता खोजेका छन ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेको सुनुवाइको क्रममा उनले यसबारे प्रष्टता खोजेका हुन ।
‘यो सकिन्छ, यसैपटक सकिन्छ भनेर प्रष्ट आएन,’ पुनाले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिन्छ भन्ने आयो । तर कसरी ? प्रश्न यथावत छ ।’
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा नेपालमै रोजगारी, पढाइ आदिका कारण स्थायी मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्नेहरू मतदानबाट बन्चित रहेको बताए ।
‘अन्तरजिल्ला मतदान बारे के हो ?,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’
नो भोट र राइट टु रिकलबारे संविधान बनाउँदादेखि नै छलफल चलिरहेको स्मरण गरे। यसबारे प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
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