+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुखीपुरका मेयरका छोरा डा. यादवले एकै पटक गरे साउनभरिको हाजिर

सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकास्थित नगर आधारभूत अस्पतालका कार्यालय प्रमुख डा. लुस्युनकुमार यादवले एकै पटक साउन २८ गतेसम्मको हाजिर गरेको पाइएको छ ।

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ साउन १२ गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकास्थित नगर आधारभूत अस्पतालका प्रमुख डा. लुस्युनकुमार यादवले साउन १२ गते नै २८ गतेसम्मको अग्रिम हाजिर गरेको भेटिएको छ।
  • सरकारी हाजिरी रजिस्ट्ररमै भविष्यको मितिसम्म हस्ताक्षर गरिएपछि कर्मचारीको अनुशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
  • नगर प्रमुखका छोरासमेत रहेका डा. यादवले यसलाई सामान्य त्रुटि भन्दै बचाउ गरेका छन् भने नगर प्रमुखले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।

१२ साउन, सिरहा। सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकास्थित नगर आधारभूत अस्पतालका कार्यालय प्रमुख डा. लुस्युनकुमार यादवले साउन महिनाको हाजिर एकै पटक गरेको भेटिएको छ।

अनलाइनखबरले साउन १२ गते (आज) फेला पारेको अस्पतालको हाजिर रजिस्ट्ररमा उनले साउन २८ गतेसम्मको हाजिर गरिसकेको पाइएको हो ।

सरकारी कार्यालयको आधिकारिक हाजिरी रजिस्ट्ररमै साउन २८ सम्मको हस्ताक्षर गरिएको देखिएपछि कर्मचारी उपस्थितिको अभिलेख, प्रशासनिक अनुशासन तथा सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा डा. लुस्युनकुमार यादवले कहिलेकाहीँ मिस्टेकले यस्तो हुन सक्छ भन्दै सामान्य त्रुटि भएको दाबी गरे। साउन १२ गते नै २८ गतेसम्मको हाजिर कसरी भयो ? भन्ने प्रश्न राख्दा उनले पुनः कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ भन्दै फोन काटे ।

घटनाबारे सुखीपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामऔतार यादवसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले फोन उठाए पनि पत्रकार भएको जानकारी पाएपछि आफू बाहिर छलफलमा रहेको भन्दै फोन काटेका थिए। त्यसपछि उनीसँग पुनः सम्पर्क हुन सकेन।

स्रोतका अनुसार डा. यादव सुखीपुर नगरपालिका प्रमुखका छोरा हुन्। उनी नगर आधारभूत अस्पतालमा करार सेवामा चिकित्सक तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्।

नगर आधारभूत अस्पताल सुखीपुर नगरपालिका
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित