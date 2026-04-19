सुनको मूल्य तोलामा १ हजार घट्यो

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- बुधबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले घटेर २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँ थियो ।
- चाँदीको मूल्यमा भने प्रतितोला २० रुपैयाँको वृद्धि भई आज ४ हजार ३२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
१३ साउन, काठमाडौं । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँ थियो।
त्यस्तै चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला २० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ३१० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ४ हजार ३२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
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