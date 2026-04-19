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कपिलवस्तुमा ट्रकको ठक्करबाट ३ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १४:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कपिलवस्तुको बहादुरगञ्ज–तौलिहवा हुलाकी सडकखण्डमा ट्रकको ठक्करबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
  • बुधबार बिहान भएको दुर्घटनामा १२ वर्षीय आनन्द कश्यप, ४५ वर्षीय विजयकुमार गुप्ता र ७५ वर्षीय भोल्लर कुर्मीको मृत्यु भएको हो ।
  • प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न ट्रक र चालक मोरङका ४२ वर्षीय रोहित राईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।

१३ साउन, काठमाडौं । कपिलवस्तुको बहादुरगञ्ज–तौलिहवा हुलाकी सडकखण्डमा ट्रकको ठक्करबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

ना. ५ ख २३६४ नम्बरको ट्रकले महाराजगञ्ज नगरपालिका–२ गैडहवाको सडक किनारमा पार्किङ गरी राखिएका मोटरसाइकल र साइकललाई ठक्कर दिएको थियो ।

बुधबार बिहान करिब ७:३० बजे भएको सो दुर्घटनामा महाराजगन्ज नगरपालिका–२ गैडहवाका १२ वर्षीय आनन्द कश्यप, महाराजगन्ज नगरपालिका–३ गनौरियाका ४५ वर्षीय विजयकुमार गुप्ता र सोही स्थानका ७५ वर्षीय भोल्लर कुर्मीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।

ठक्कर दिने ट्रक र त्यसका चालक मोरङका ४२ वर्षीय रोहित राईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटना नेपाल प्रहरी
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