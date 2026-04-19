प्रधानमन्त्री बालेनसँग सभामुखको भेट

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- सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरी प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउने विषयमा छलफल गरे।
- सभामुख अर्यालले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै संसद्को कार्यसूचीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने विषयमा परामर्श गरेका हुन।
- सभामुख अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र नेता वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
१३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डीपी अर्यालबीच भेटवार्ता भएको छ ।
बुधबार सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने क्रममा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटवार्ताका क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउने विषयमा छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।
यसअघि सभामुख अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनसँग मंगलबार छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए ।
सभामुख अर्यालले मंगलबार नै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
सो क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी बैठकका कार्यसूचीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
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