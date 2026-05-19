+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तीन अङ्गको तालमेलले मात्र परिणाम आउँछ : सभामुख अर्याल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १२:००

१६ असार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गबीच कार्यगत एकता र गतिशीलता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार, संसद् र न्यायपालिकाको ‘गति र भावना’ एकै ठाउँमा मिल्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्यालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको गति र भावना नमिलेसम्म जनताको चाहनाअनुसारको परिणाम आउन नसक्ने बताए। तर, यसो गर्दा संविधानको अक्षरशः पालना र कानुनी राज्यको अवधारणालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

‘हामीसँग रहेको देश निर्माणको हुटहुटी, देशलाई द्रुत गतिमा समृद्ध बनाउने चाहना तथा जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने सङ्कल्पलाई सफल बनाउन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका–यी तीनै अङ्गको गति र भावना एकआपसमा मिल्नुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

सभामुख अर्यालले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विश्वभर छरिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। देशलाई साँच्चिकै बस्नलायक बनाउन र समृद्धिको अनुभूति गराउन नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कम्तीमा पनि अब नेपाल साँच्चिकै नेपाल बन्यो, नेपाल बस्नलायक बन्यो, हामी फर्किनुपर्छ भन्ने अनुभूति संसारभर विभिन्न देशमा बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जगाउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ। यहाँहरूले हामीले बोलाएका यस्ता कार्यक्रममा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि आफ्ना सुझाव, सल्लाह र खबरदारी दिइरहनुपर्छ।’

‘विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्नुहुँदैन’

सभामुख अर्यालले संसद्मा कहिलेकाहीँ मर्यादाका विषयमा धेरै बहस हुँदा विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता प्रमुख एजेन्डा ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलतालाई चिर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड छ।

अग्रज पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको प्रविधिमैत्री ज्ञानलाई एकीकृत गरेर मुलुकलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।

‘अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई यो देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने र उच्चस्तरको राजनीति गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको हो,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरूको सम्मान गर्दै उहाँहरूको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ। त्यसैगरी, हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता, जसले हामीलाई पनि सिकाउन थालिसकेको छ, हामीभन्दा अझ अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

 

 

डीपी अर्याल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बंगलादेशको विकासका अभ्यास नेपाललाई उपयोगी हुन सक्ने सभामुखको विश्वास

बंगलादेशको विकासका अभ्यास नेपाललाई उपयोगी हुन सक्ने सभामुखको विश्वास
आफ्नो आचरणमाथि प्रश्न उठाइएपछि सभामुखले भने– मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ

आफ्नो आचरणमाथि प्रश्न उठाइएपछि सभामुखले भने– मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ
सदनप्रति प्रतिपक्षीले अपमान गरे : सभामुख अर्याल

सदनप्रति प्रतिपक्षीले अपमान गरे : सभामुख अर्याल
कानुन निर्माणमा ३ तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल

कानुन निर्माणमा ३ तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छ : सभामुख अर्याल
विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सभामुखको आग्रह

विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सभामुखको आग्रह
कांग्रेसले भन्यो- सभामुखको आदेशबिनै सांसद निकालियाे, सभामुखले भने- निकालिएकाे हाेइन

कांग्रेसले भन्यो- सभामुखको आदेशबिनै सांसद निकालियाे, सभामुखले भने- निकालिएकाे हाेइन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित