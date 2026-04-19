मन्दिर, मस्जिद र चर्चमा चर्को आवाज बजाउन रोक

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- जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जिल्लाभरका सबै धार्मिक स्थलहरूलाई चर्को आवाजमा लाउडस्पीकर, माइक वा साउण्ड बक्स प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
- अत्यधिक ध्वनिका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै प्रशासनले नेपाल राजपत्रको ध्वनि मापदण्ड पालना गर्न कडाइका साथ आग्रह गरेको छ ।
- सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाले तोकिएको मापदण्ड विपरीत ध्वनि प्रदूषण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
१४ साउन, विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सबै धार्मिक स्थलहरूलाई चर्को आवाजमा लाउडस्पीकर, माइक वा साउण्ड बक्स प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा हुने उच्च ध्वनिका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको जनगुनासो आएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
यसअघि मोरङ प्रशासनले डिजे प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । बिहीबार सूचना जारी गर्दै मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्वा लगायतका सबै धार्मिक स्थलहरूलाई ध्वनि प्रदुषण सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
चर्को आवाजका कारण घरमा रहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरूमा मानसिक दीर्घरोगको जोखिम बढेको प्रशासनको सचनामा उल्लेख छ ।
प्रशासनको यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/९/१६ को फैसला र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ध्वनि मापदण्डको आधारमा जारी गरिएको हो ।
सरकारले तोकेको ध्वनि मापदण्ड अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दिउँसो ४५ डेसिबल र राति ४० डेसिबलसम्म आवाज बजाउन पाइन्छ । शहरी आवास क्षेत्रमा दिउँसो ५५ डेसिबल र राति ५० डेसिबलसम्म मात्रै बजाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको मापदण्ड विपरीत ध्वनि प्रदूषण गरे वा गराएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।’
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