भारतीय क्रिकेटर अजिंक्या रहाणेले लिए सन्यास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतका अनुभवी ब्याटर तथा पूर्वकप्तान अजिंक्या रहाणेले सबै प्रकारको व्यावसायिक क्रिकेटबाट सन्न्यास लिएका छन्।
- रहाणेले आफ्नो कप्तानीमा सन् २०२०–२१ को बोर्डर–गाभास्कर ट्रफीमा भारतलाई ऐतिहासिक शृङ्खला जिताएका थिए।
- ८५ टेस्ट खेलेका रहाणेले ५ हजार ७७ रन बनाउँदै आफूलाई भारतीय टोलीको एक भरपर्दो मध्यक्रमका ब्याटरका रूपमा स्थापित गरेका थिए।
१४ साउन, काठमाडौं । भारतका अनुभवी ब्याटर तथा पूर्वकप्तान अजिंक्या रहाणेले सबै प्रकारको क्रिकेटबाट सन्न्यास लिएका छन् । सन् २०२०–२१ मा अस्ट्रेलियामै ऐतिहासिक टेस्ट शृङ्खला जिताउने कप्तान रहाणेले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
८५ टेस्ट, ९० एकदिवसीय र २० ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका रहाणेले आफ्नो क्रिकेट यात्रा समाप्त गर्ने समय आएको बताएका छन् । उनले आफ्नो करिअरभर ब्याटिङमा समयको महत्व बुझेको र अहिले पनि सन्न्यास घोषणा गर्ने सही समय यही भएको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
रहाणेले सन् २०१३ मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध घरेलु टेस्ट शृङ्खलाबाट भारतीय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए । त्यसपछि उनी लामो समयसम्म भारतीय टेस्ट टोलीको भरोसायोग्य मध्यक्रमका ब्याटर बने । उनले ८५ टेस्टमा ५ हजार ७७ रन बनाएका छन् । उनका १२ टेस्ट शतकमध्ये आठ विदेशमा आएका थिए, जसले उनलाई भारतका उत्कृष्ट विदेशी भूमिका ब्याटरमध्ये एक बनायो ।
उनको कप्तानीमा भारतले सन् २०२०–२१ को बोर्डर–गाभास्कर ट्रफीमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । एडिलेड टेस्टमा ३६ रनमै अलआउट भएपछि विराट कोहली स्वदेश फर्किँदा रहाणेले टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
त्यसपछि भारतले मेलबर्नमा पुनरागमन गर्दै अन्ततः ब्रिसबेनको गाबामा जित निकालेर शृङ्खला २–१ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । रहाणेले भारतका लागि कुल ६ टेस्टमा कप्तानी गर्दै चार खेल जिताएका थिए ।
एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा पनि उनले भारतका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उनले सन् २०१४ र २०१६ को ट्वान्टी–२० विश्वकप तथा २०१५ को एकदिवसीय विश्वकप खेलेका थिए । उनको अन्तिम ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल २०१६ मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध र अन्तिम एकदिवसीय खेल २०१८ मा भएको थियो ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा रहाणेको करिअर पनि निकै लामो रह्यो । उनले २००८ देखि २०२६ सम्म ६ फरक टोलीबाट २१२ खेल खेले । राजस्थान रोयल्सबाट २०१२ मा ५६० रन र २०१५ मा ५ सयभन्दा बढी रन बनाएका उनी सन्न २०२५ र २०२६ को सिजनमा कोलकाता नाइट राइडर्सको कप्तान बनेका थिए । आईपीएलमा उनले कुल ५ हजार ३६७ रन बनाएका छन् ।
सन्यास घोषणाका क्रममा रहाणेले आफूले क्रिकेटबाट धेरै कुरा सिकेको र अब नयाँ पुस्तालाई अनुभव बाँड्दै खेलप्रति योगदान दिइरहने बताएका छन् । उनले भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई), मुम्बई क्रिकेट सङ्घ, आफ्ना प्रशिक्षक, टोलीका सहकर्मी, आईपीएल फ्रेन्चाइज, परिवार र समर्थकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
मुम्बई क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष अजिंक्य नाइकले रहाणेको सन्न्यास भारतीय क्रिकेटका लागि एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको अन्त्य भएको भन्दै उनको शान्त स्वभाव, दबाबमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्षमता र समर्पणले भावी पुस्तालाई प्रेरणा दिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4