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भारतीय क्रिकेटर अजिंक्या रहाणेले लिए सन्यास

२०८३ साउन १४ गते १२:२२ २०८३ साउन १४ गते १२:२२

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतका अनुभवी ब्याटर तथा पूर्वकप्तान अजिंक्या रहाणेले सबै प्रकारको व्यावसायिक क्रिकेटबाट सन्न्यास लिएका छन्।
  • रहाणेले आफ्नो कप्तानीमा सन् २०२०–२१ को बोर्डर–गाभास्कर ट्रफीमा भारतलाई ऐतिहासिक शृङ्खला जिताएका थिए।
  • ८५ टेस्ट खेलेका रहाणेले ५ हजार ७७ रन बनाउँदै आफूलाई भारतीय टोलीको एक भरपर्दो मध्यक्रमका ब्याटरका रूपमा स्थापित गरेका थिए।

१४ साउन, काठमाडौं । भारतका अनुभवी ब्याटर तथा पूर्वकप्तान अजिंक्या रहाणेले सबै प्रकारको क्रिकेटबाट सन्न्यास लिएका छन् । सन् २०२०–२१ मा अस्ट्रेलियामै ऐतिहासिक टेस्ट शृङ्खला जिताउने कप्तान रहाणेले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

८५ टेस्ट, ९० एकदिवसीय र २० ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका रहाणेले आफ्नो क्रिकेट यात्रा समाप्त गर्ने समय आएको बताएका छन् । उनले आफ्नो करिअरभर ब्याटिङमा समयको महत्व बुझेको र अहिले पनि सन्न्यास घोषणा गर्ने सही समय यही भएको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

रहाणेले सन् २०१३ मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध घरेलु टेस्ट शृङ्खलाबाट भारतीय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए । त्यसपछि उनी लामो समयसम्म भारतीय टेस्ट टोलीको भरोसायोग्य मध्यक्रमका ब्याटर बने । उनले ८५ टेस्टमा ५ हजार ७७ रन बनाएका छन् । उनका १२ टेस्ट शतकमध्ये आठ विदेशमा आएका थिए, जसले उनलाई भारतका उत्कृष्ट विदेशी भूमिका ब्याटरमध्ये एक बनायो ।

उनको कप्तानीमा भारतले सन् २०२०–२१ को बोर्डर–गाभास्कर ट्रफीमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । एडिलेड टेस्टमा ३६ रनमै अलआउट भएपछि विराट कोहली स्वदेश फर्किँदा रहाणेले टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

त्यसपछि भारतले मेलबर्नमा पुनरागमन गर्दै अन्ततः ब्रिसबेनको गाबामा जित निकालेर शृङ्खला २–१ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । रहाणेले भारतका लागि कुल ६ टेस्टमा कप्तानी गर्दै चार खेल जिताएका थिए ।

एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा पनि उनले भारतका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उनले सन् २०१४ र २०१६ को ट्वान्टी–२० विश्वकप तथा २०१५ को एकदिवसीय विश्वकप खेलेका थिए । उनको अन्तिम ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल २०१६ मा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध र अन्तिम एकदिवसीय खेल २०१८ मा भएको थियो ।

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा रहाणेको करिअर पनि निकै लामो रह्यो । उनले २००८ देखि २०२६ सम्म ६ फरक टोलीबाट २१२ खेल खेले । राजस्थान रोयल्सबाट २०१२ मा ५६० रन र २०१५ मा ५ सयभन्दा बढी रन बनाएका उनी सन्न २०२५ र २०२६ को सिजनमा कोलकाता नाइट राइडर्सको कप्तान बनेका थिए । आईपीएलमा उनले कुल ५ हजार ३६७ रन बनाएका छन् ।

सन्यास घोषणाका क्रममा रहाणेले आफूले क्रिकेटबाट धेरै कुरा सिकेको र अब नयाँ पुस्तालाई अनुभव बाँड्दै खेलप्रति योगदान दिइरहने बताएका छन् । उनले भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई), मुम्बई क्रिकेट सङ्घ, आफ्ना प्रशिक्षक, टोलीका सहकर्मी, आईपीएल फ्रेन्चाइज, परिवार र समर्थकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

मुम्बई क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष अजिंक्य नाइकले रहाणेको सन्न्यास भारतीय क्रिकेटका लागि एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको अन्त्य भएको भन्दै उनको शान्त स्वभाव, दबाबमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्षमता र समर्पणले भावी पुस्तालाई प्रेरणा दिने बताएका छन् ।

अजिंक्या रहाणे सन्यास घोषणा
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
अनलाइनखबर
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