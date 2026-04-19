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राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकमा सुनसरी घटनाको समीक्षा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १४:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक सम्पन्न भएको छ।
  • प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सो बैठकमा सुनसरी घटनाको समीक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषयमा छलफल भएको छ।
  • सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ।

१४ साउन, काठमाडौं । सुनसरी घटनाको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगन्जमा दुई पक्षबीचको झडपका कारण एक जनाको मृत्यु भएको र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिीतीबारे परिषद्‌मा समीक्षा भएको छ ।

आगामी दिनहरुमा यस्ता घटना हुन नदिनका सबै सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासँगको समन्वयमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावलाई कायम गर्न प्रभाकारी रुपमा कार्य गरिनेबारे छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी विपद् प्रतिकार्यबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । सुनसरी घटनापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाएका थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्
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