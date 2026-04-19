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टिकटकमा प्रभावकारी ब्रान्ड उपस्थिति बनाउने ५ उपाय

यो टुलले विभिन्न क्षेत्रमा भाइरल भइरहेका विषयहरू देखाउँछ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १५:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२६ को चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा ब्रान्डहरूले आफ्नो पहुँच र बिक्री बढाउन सामाजिक सञ्जालमा नयाँ र प्रभावकारी रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ।
  • टिकटकमा ब्रान्ड स्थापित गर्न 'ट्रेन्ड्स' टुलको प्रयोग गरी भाइरल विषय बुझ्ने र इन्फ्लुएन्सरहरूसँग सहकार्य गर्ने कार्य निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
  • व्यापारिक विज्ञापनभन्दा पनि ट्रेन्डअनुसारका कन्टेन्ट सिर्जना गर्दै एनालिटिक्सको विश्लेषण गरी ग्राहकका प्रश्नको उत्तर दिँदा ब्रान्डको पहुँच फराकिलो हुन्छ।

१४ साउन, काठमाडौं । सन् २०२६ को ‘सेकेन्ड हाफ्’ सुरु भएसँगै चाडपर्व नजिकिँदै छ। यो समयमा ब्रान्डहरूले आफ्नो पहुँच र बिक्री बढाउने योजना बनाउँछन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बदलिरहन्छ। त्यसैले परम्परागत शैली बदलेर नयाँ एपमा उपस्थिति जनाउनु आवश्यक छ। विशेष गरी युवाहरूमाझ टिकटक निकै लोकप्रिय छ। टिकटकमा ब्रान्डलाई स्थापित गर्न केही मुख्य तरिकाहरू छन्।

सबैभन्दा पहिले टिकटकमा चलिरहेका ट्रेन्डहरू बुझ्न आवश्यक छ। यसका लागि टिकटकको नि:शुल्क ‘ट्रेन्ड्स’ टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो टुलले विभिन्न क्षेत्रमा भाइरल भइरहेका विषयहरू देखाउँछ। त्यसै गरी टिकटकको ‘टप एड्स’ सूचीबाट राम्रो नतिजा ल्याएका विज्ञापनहरू हेर्न सकिन्छ। यी विज्ञापनका कमेन्टहरू पढ्दा मानिसहरूले के चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

दोस्रो चरणमा भाइरल विषय र भिडियोका ढाँचाहरूको सूची बनाउनुपर्छ। यसबाट अरू ब्रान्डले कस्तो भिडियो शैली प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुन्छ।

तेस्रो उपाय इन्फ्लुएन्सरहरूसँगको सहकार्य हो। टिकटकमा इन्फ्लुएन्सर वा क्रिएटरहरूको पकड ब्रान्डभन्दा राम्रो हुन्छ। ‘टिकटक ट्रेन्ड्स’ टुलबाट आफ्नो क्षेत्रका लोकप्रिय क्रिएटरहरू सजिलै खोज्न सकिन्छ।

यी अध्ययनपछि मात्र चौथो चरणमा स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ। टिकटकमा सोझै व्यापारिक विज्ञापन मात्र गर्दा खासै प्रभाव पर्दैन। एपमा हुने नयाँ छलफल र ट्रेन्डहरूलाई नियमित रूपमा पछ्याउनुपर्छ।

अन्त्यमा आफ्ना भिडियोहरूको एनालिटिक्स विश्लेषण गर्नुपर्छ। डेटा हेरेर राम्रो काम गरेका भिडियो जस्तै नयाँ कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ। मानिसहरूका प्रश्नको उत्तर दिने भिडियो बनाउँदा ब्रान्ड धेरै मानिससम्म पुग्छ।

टिकटिक
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