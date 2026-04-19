गृह प्रशासनप्रति आइरहेका प्रश्न गम्भीर छन् : मनिष झा

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- रास्वपा नेता मनिष झाले गृह प्रशासनप्रति उठिरहेका प्रश्नहरू गम्भीर रहेको भन्दै गृहमन्त्रीको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- उनले सुनसरी घटनामा राज्यले देखाउनुपर्ने तदारुकता नदेखाएको र मृतकको परिवारले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
- सांसद झाले जनकपुरमा बजार बन्द र विरोध प्रदर्शन भइरहेकाले वर्तमान अवस्था असुरक्षित रहेको उल्लेख गरेका छन्।
१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता मनिष झाले गृह प्रशासनप्रति आइरहेका प्रश्नहरू गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग मधेसका रास्वपाका सांसदहरूले भेटेपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेता झाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आन्दोलनबाट त्यो स्थानमा पुगेको बताउँदै भने, ‘सडकबाट गृह प्रशासनको बारेमा आइरहेको प्रश्न गम्भीर छ । गृहमन्त्री आफैं आन्दोलन बुझ्नु भएको मान्छे हो । उहाँ आफैं पीडितसँग रोएको मान्छे हो ।’
पछिल्लो घटनाक्रमको निराकरण गर्नसक्ने अपेक्षा पनि उनले राखेका छन् ।
सुनसरी घटनामा राज्यको तदरुकता पर्याप्त नभएको रास्वपा पूर्व प्रवक्ता झाको ठहर छ । ‘राज्यको सक्रियता तदारुकता जति हुनुपर्थ्यो । त्यति नभएको हो कि । मृतकको परिवारले सान्तवना र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने । त्यसमा कमी भएको देखिन्छ,’झाले भने ।
सुनसरीबाट विस्तार हुँदै गएको घटनाले जनकपुर पनि असुरक्षित रहेको झाले बताए । धनुषा ३ का सांसद रहेका झाले भने, ‘आज जनकपुर सुरक्षित देखिँदैन । सबै पसलहरू बन्द छ । बजारहरू बन्द छ । चोक चोकमा मान्छेहरूले टायर बालेर विरोध जनाइरहेका छन् । अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति देखिरहेको छु ।’
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