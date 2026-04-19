सुनसरी जाँदै गृहमन्त्री गुरुङ

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- गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुनसरीको अवस्था बुझ्नका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको परामर्शपछि गृहमन्त्री सुनसरी जान लाग्नुभएको प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिनुभयो ।
- ‘गृहमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहपछि सुनसरी जाँदै हुनुहुन्छ,’ बजगाईंले भन्नुभयो ।
१४ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुनसरी जाने भएका छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर केहीबेर अघिमात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट निस्किएका छन् ।
लगत्तै सुनसरीका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर सुनसरी जान लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए ।
‘गृहमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहपछि सुनसरी जाँदै हुनुहुन्छ,’ बजगाईंले भने ।
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