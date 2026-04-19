सुनसरीमा दुवै मृतकका परिवारलाई भेट्दै गृहमन्त्री गुरुङ

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- सुनसरी झडपमा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवारलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आज सुनसरी जाँदैछन् ।
- गृहमन्त्रीसँगै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पनि घटनास्थल देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्ज जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री गुरुङबीच तराईका घटनाबारे छलफल भएपछि मन्त्रीद्वय त्यता जान लागेका हुन्।
१४ साउन, काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाएका दुवै व्यक्तिको परिवारलाई भेट्ने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आजै सुनसरी जाँदैछन् ।
मन्त्री गुरुङले गत साउन १० गते सुनसरीमा भएको झडपमा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहता र सोही झडपमा घाइते भई उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएका जयप्रकाश मेहताका परिवारसँग भेट गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गुरुङसँगै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पनि सुनसरी जानेछिन् । सुनसरी मन्त्री मेहताको गृहजिल्ला हो ।
केहीबेरअघि तराईका घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री गुरुङबीच छलफल भएको छ । उक्त छलफलपछि गृहमन्त्री गुरुङ सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज जान लागेका हुन् ।
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