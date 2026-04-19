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फेसबुकमा ब्रान्ड कसरी बनाउने?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १८:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेटाको फेसबुक एप प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या विश्वभर तीन अर्बभन्दा बढी पुगेको छ।
  • रिल्स फिचरका कारण प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या र एपमा बिताउने समय दुवै वृद्धि भएको छ।
  • ब्रान्डहरूले फेसबुकमा व्यापार बढाउन अडियन्स इन्साइट्स, एड्स लाइब्रेरी र मेटा एआई जस्ता डिजिटल टुलको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्छन्।

१४ साउन, काठमाडौं । मेटाको फेसबुक एप प्रयोग गर्ने मानिसहरूको संख्या तीन अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। बीचमा फेसबुकको प्रयोग घट्न थालेको चर्चा चलेको थियो। अहिले रिल्स फिचर लोकप्रिय भएपछि मानिसहरूले यस एपमा धेरै समय बिताउन थालेका छन्। इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता प्लेटफर्म निकै अगाडि छन्। तर फेसबुक अझै पनि समाचार पढ्न र साथीभाइसँग जोडिन मुख्य माध्यम बनेको छ। मार्केटर्सका लागि फेसबुकमा व्यापार बढाउने राम्रो अवसर छ।

फेसबुकमा ब्रान्ड बनाउन सबैभन्दा पहिले आफ्नो अडियन्सको अध्ययन गर्नुपर्छ। यसका लागि फेसबुकको अडियन्स इन्साइट्स टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो टुलले पेजका फलोअरहरूको उमेर, लिङ्ग र रुचिको विवरण दिन्छ। यसले अरू उस्तै ब्रान्डहरूको काम र पोस्ट गर्ने शैली पनि देखाउँछ। मेटाको एड्स लाइब्रेरीबाट अरू ब्रान्डले चलाएका विज्ञापनहरू हेर्न सकिन्छ। यसबाट कस्तो मेसेजिङ र क्रिएटिभले राम्रो नतिजा दिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ।

मेटा एआईसँग प्रश्न सोधेर आफ्नो क्षेत्रका ट्रेन्ड र इन्फ्लुएन्सरहरूको जानकारी लिन सकिन्छ। मेटाको क्रिएटर मार्केटप्लेसबाट फेसबुक र इन्स्टाग्रामका डिजिटल क्रिएटरहरू खोज्न सकिन्छ। क्रिएटर मार्केटप्लेसमा उनीहरूको इंगेजमेन्ट र अडियन्सको विवरण पनि हुन्छ। विज्ञापन चलाउने ब्रान्डहरूले आफ्ना फलोअरको रुचि बुझेर नयाँ अडियन्स बनाउन सक्छन्।

यी सबै जानकारीका आधारमा कन्टेन्ट र विज्ञापनको रणनीति बनाउनुपर्छ। मेटाको ‘एडभान्टेज प्लस’ एआई टुलले सही मानिससम्म विज्ञापन पुर्‍याउन मद्दत गर्छ। अर्गानिक कन्टेन्टका लागि पनि मेटासँग एआई टुलहरू छन्। स्पष्ट लक्ष्य राखेर नियमित पोस्ट गर्दा फेसबुकमा ब्रान्ड सजिलै बढाउन सकिन्छ।

फेसबुक
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