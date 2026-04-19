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मधेश र कोशी प्रदेशका रास्वपा सांसदसँग रविको छलफल

सुनसरी र मधेश क्षेत्रमा फैलिएको समस्याबारे छलफल गर्न उनले यो बैठक डाँकेको बताइएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १६:५४

१४ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मधेश र कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा सांसदसँग बैठक बोलाएका छन् ।

अहिले पौने ५ बजेबाट सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदलाई बैठकमा बोलाएका हुन् । सुनसरी र मधेश क्षेत्रमा फैलिएको समस्याबारे छलफल गर्न उनले यो बैठक डाँकेको बताइएको छ ।

उनले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ‘विशेष निर्देश’सहित सर्कुलर गरेर बैठक डाँकेका छन् । जसमा सांसदहरूलाई विशेष निर्देश, मार्गदर्शन र अपील गर्ने रास्वपा संसदीय दलले जनाएको छ ।

रवि लामिछाने
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