जेनजीलाई ‘गटर जेनेरेसन’ भनेपछि कङ्गना रनौतको स्पष्टीकरण

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- अभिनेत्री तथा बीजेपी सांसद कङ्गना रनौतले 'जेन जी' पुस्ता र नीट पेपर लीक विरुद्ध आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादित र आपत्तिजनक टिप्पणी गरेकी छिन्।
- कङ्गनाले प्रदर्शनकारी युवाहरूलाई 'गटर जेनेरेसन' भन्दै उनीहरूको आचरण र भाषाप्रति आपत्ति जनाएपछि देशभरबाट उनको कडा आलोचना भइरहेको छ।
- विवाद बढेपछि कङ्गनाले स्पष्टीकरण दिँदै आफूले अश्लील आचरणको विरोध गरेको र मर्यादामा बस्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन्।
१४ साउन, काठमाडौं । अभिनेत्री तथा बीजेपी सांसद कंगना रनौत फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा आएकी छन्। हालै दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा नीट पेपर लीक विरुद्ध विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भएको थियो। सो आन्दोलन र ‘जेन जी’ पुस्तामाथि उनले विवादित र आपत्तिजनक शब्दमा टिप्पणी गरेकी छन्।
आन्दोलनका क्रममा प्रयोग भइरहेको भाषा र रिल्समाथि उनले आपत्ति जनाएकी छन्। त्यस क्रममा उनले युवा पुस्तालाई ‘गटर जेनरेशन’ भनेकी छन्। कंगनाले इन्स्टाग्राम स्टोरी र मिडियासँगको कुराकानीका क्रममा प्रदर्शनकारी युवक र युवतीहरूलाई निशाना बनाएकी छन्।
उनले भनिन्,’मैले आफ्नो जीवनमा यति अनौठो र यति नराम्रो केही देखेकी छैन। यिनीहरूलाई कसले जन्म दिएको हो? कसले यिनीहरूको पालनपोषण गरिरहेको छ? यो गटरको पुस्ता हो। यी केटीहरू राम्रो गृहिणी पनि बन्न सक्दैनन्।’
यो बयानपछि देशभरबाट कंगना रनौत विरुद्ध प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कंगना रनौतको बयानको आलोचना गरेका छन्। यसअघि पनि कंगना रनौतले बलिउड, किसान आन्दोलन र धेरै पटक राजनीतिमाथि बयान दिएर विवाद सिर्जना गरेकी छन्।
कङ्गना रनौतले ‘जेन जी’ का बारेमा आखिर के भनिन्?
कङ्गनाले सोसल मिडियामा सीजेपी आन्दोलनका बारेमा भनेकी छन्,’मैले आफ्नो जीवनमा एकै ठाउँमा यति अनौठो र यति नराम्रो केही देखेकी छैन। जेन जीका आन्दोलनका भिडियो हेरेर मलाई झड्का लाग्यो। मलाई दुःख पनि भइरहेको छ। उनीहरूले जुन भाषाको प्रयोग गर्छन्, त्यो अत्यन्तै असभ्य छ। यिनीहरूलाई कसले जन्म दियो र कसले यिनीहरूको पालनपोषण गरिरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन।’
‘भारत आफ्नो विविधता, संस्कृति र सभ्यताका लागि चिनिन्छ। तर मानिसहरू एक-अर्कालाई अपमानजनक नामले बोलाउँछन्। उनीहरू त्यसैगरी व्यवहार पनि गर्छन्। यस प्रकारको आचरण हाम्रो संस्कृतिको अनुकूल छैन।’
कङ्गना रनौतले आन्दोलनका क्रममा भाइरल भएका केही युवतीहरूको रील्सको आलोचना गरेकी छन्। उनले उनीहरूलाई ‘गटर जेनेरेसन’ भनेकी छन्। उनले यी युवतीहरू पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावमा रहेको दाबी गरेकी छन्। उनीहरू पढाइमा पनि राम्रा छैनन्। उनीहरूमा राम्रो संस्कार पनि छैन।
‘यी केटीहरू स्वतन्त्रताका नाममा नशालु पदार्थ र रक्सीको सेवन सोसल मिडियामा देखाउँछन्। उनीहरू विनामेहनत काम गर्ने महिलाहरूको नक्कल गर्छन्। त्यसैले अब उनीहरू परिवार र जिम्मेवारी सम्हाल्न लायक पनि रहेका छैनन्।’
प्रदर्शनकारीहरूको भाइरल रील्स हेरेर आफू मानसिक रूपमा धेरै हैरान भएको उनले बताएकी छन्। उनले अब आफूलाई ‘डिजिटल डिटक्स’ को आवश्यकता महसुस भएको पनि बताएकी छन्। हिमाचल प्रदेशको मन्डी क्षेत्रकी बीजेपी सांसद कङ्गना रनौत हुन्। उनले बुधबार एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले यस मुद्दामा फेरि स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
कङ्गना रनौतले भनिन्, ‘म यो रिल मिडियाका मानिसहरूका लागि बनाउँदै छु। मैले केही प्रदर्शनकारीहरूको अनैतिक र गटरछाप व्यवहारको विरोध गरेकी थिएँ। उनीहरूले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूअघि अश्लील आचरण देखाइरहेका थिए। उनीहरू यस्तो व्यवहारलाई सामान्य बनाउन खोज्दै थिए। हाम्रो समाजले यसलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दैन। हाम्रा घरका बालबालिकाले अश्लील व्यवहार गरून् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। घरका ज्येष्ठ नागरिकले लाजले टाउको झुकाउनुपर्ने काम उनीहरूले नगरून्। यस्तो व्यवहारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरिने छैन। यसलाई सामान्य मान्न पनि सकिँदैन। तर मिडियाले भने मलाई नै घेरिरहेको छ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘तर मिडियाले मैले स्काईरुट जस्ता स्टार्टअपको पनि प्रशंसा गरेको कुरा बताउँदैन। मैले नीटका परीक्षार्थीहरूलाई आफैँ शुभकामना दिएकी थिएँ। हाम्रो टिम, घर र नातेदारहरूमा पनि जेन जीका भाइ-बहिनीहरू छन्। तर केही फलोअर्स, कमेन्ट र लाइकका लागि मिडिया धेरै बिकिसकेको छ। केही एङ्करहरूले मलाई सिकाइरहेका छन्। उनीहरू यस पुस्तामाथि प्रतिष्ठा वा अनुशासनको बोझ किन हाल्ने भनिरहेका छन्। तर के हामी हाम्रा छोरीहरूलाई यही सिकाउने हो? मर्यादामा बस्नु कुनै विकल्प होइन। देखावटी त सबैले गर्छन्। तर हामीले समाजमा संविधानको सीमाभित्र बस्नुपर्छ।’
कङ्गना रनौतले यो पनि भनिन्, ‘तपाईँ आफ्नो बन्द कोठाभित्र मात्र अश्लील व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भगवान, मेरो आमाबुबा वा मेरो घरका बालबालिकाप्रति तपाईँको मनमा कुनै भावना नहुन सक्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ उनीहरूका बारेमा सडकमा अश्लील गाली दिनुहुन्छ वा उनीहरूको अपमान गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विद्यार्थीहरू ‘एग्जाम बडी’ भन्छन्। केही मानिसहरू उनलाई भगवान मान्छन्। केही मानिसहरू उनलाई नेता मान्छन्। केही मानिसहरू उनलाई परिवारको सदस्यजस्तै देख्छन्। तपाईँ उनीहरूको अपमान गर्न सक्नुहुन्न। यो कूल बन्ने लक्षण होइन। यो एउटा सामान्य नियम हो। यदि तपाईँलाई यो आउँदैन भने तपाईँले सिक्नुपर्छ। तपाईँ यी नारीवादीहरूबाट प्रभावित नहुनुहोस्। आफ्नो जिन्दगी बर्बाद नगर्नुहोस्। यस प्रकारको अश्लील व्यवहार तपाईँ आफ्नो बेडरुमभित्र मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर तपाईँ मर्यादामा बस्नुपर्छ।’
अन्तमा कङ्गना रनौतले गुरुपूर्णिमाको शुभकामना पनि दिइन्। आन्दोलनहरूलाई लिएर कङ्गना रनौतका यसअघिका विवादित बयानहरू
१. वृद्ध महिला किसानलाई लिएर विवादित बयान
तीन कृषि कानुनहरूको विरुद्धमा भएको किसान आन्दोलनका क्रममा कङ्गना रनौतले धेरै विवादित बयान दिएकी थिइन्। डिसेम्बर २०२० मा बीबीसीले ८८ वर्षीया महिला किसान महिन्दर कौरको एउटा भिडियो सेयर गरेको थियो। कम्मर कुप्रो परेको भए पनि उनी हातमा झन्डा लिएर पञ्जाबका किसानहरूसँगै मार्चमा सहभागी भएको देखिएकी थिइन्।
यो तस्बिर भाइरल भएपछि सोसल मिडियामा महिन्दर कौरको तुलना शाहिन बाग आन्दोलनको पहिचान बनेकी बिल्किस दादीसँग हुन थालेको थियो। त्यतिबेला कङ्गना रनौतले बिल्किस दादी र महिन्दर कौरका तस्बिरहरू सँगै पोस्ट गर्दै आलोचना गरेकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, ‘हा हा… यी तिनै दादी हुन्, जसलाई टाइम म्यागजिनको १०० सबैभन्दा प्रभावशाली मानिसहरूको सूचीमा समावेश गरिएको थियो। यी १०० रुपैयाँमा उपलब्ध छिन्।’
कङ्गना रनौतको यो बयानको देशभर आलोचना भएको थियो। यही मुद्दालाई लिएर रुष्ट सीआईएसएफकी एक महिला कन्स्टेबलले मोहाली एयरपोर्टमा कङ्गना रनौतलाई थप्पड हानेकी थिइन्।
२. किसान आन्दोलनको तुलना बङ्गलादेशको सत्ता परिवर्तनसँग एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा कङ्गना रनौतले फेरि एकपटक किसान आन्दोलनलाई लिएर विवादित टिप्पणी गरेकी थिइन्। त्यतिबेला भर्खरै बङ्गलादेशमा आन्दोलन भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँको सरकार सत्ताबाट हट्नुपरेको थियो।
कङ्गना रनौतले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो देशको नेतृत्व बलियो थिएन। त्यसैले बङ्गलादेशमा भएको घटना भारतमा हुन पनि धेरै समय लाग्दैनथ्यो।’ उनले बङ्गलादेशको आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनको तुलना भारतको किसान आन्दोलनसँग गरेकी थिइन्। उनले दाबी गरेकी थिइन्, ‘किसान आन्दोलनमा शवहरू झुन्ड्याइयो। बलात्कारहरू भए।’ उनको यो बयानमा ठूलो विवाद भएको थियो।
कङ्गना रनौतले अर्को दाबी पनि गरेकी थिइन्, ‘किसान आन्दोलनका पछाडि ठूलो षड्यन्त्र थियो। बङ्गलादेशमा जस्तै षड्यन्त्र भएको थियो। चीन र अमेरिका जस्ता विदेशी शक्तिहरू भारतमा यस्ता षड्यन्त्रहरूमा सामेल छन्।’
कङ्गना रनौतको यो बयानलाई लिएर विवाद बढ्दै गयो। त्यसपछि बीजेपीले आफू कङ्गनाको विचारसँग सहमत नरहेको बतायो। पार्टीले उनलाई भविष्यमा यस्ता बयान नदिन चेतावनी पनि दिएको थियो।
३. किसानहरूको आतङ्ककारीहरूसँग तुलना र पछि स्पष्टीकरण
किसान आन्दोलनका क्रममा कङ्गना रनौतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा ट्वीट रिट्वीट गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ट्वीटमा यी विधेयकहरूले एमएसपीमा कुनै असर नगर्ने आश्वासन दिएका थिए। कङ्गनाले त्यही ट्वीट रिट्वीट गरेकी थिइन्। तर रिट्वीट गर्दा लेखिएको टिप्पणीका कारण उनले आलोचनाको सामना गर्नुपरेको थियो।
कङ्गनाले लेखेकी थिइन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यु, कोही सुतिरहेको छ भने उसलाई उठाउन सकिन्छ। तर जो सुतेको नाटक गरिरहेछ, उसलाई सम्झाउनुको कुनै फाइदा हुँदैन। जो जानीजानी केही बुझ्न अस्वीकार गरिरहेछ, उसलाई सम्झाउनु व्यर्थ छ। यी तिनै आतङ्ककारी हुन्, जसले सीएएको समयमा एक जनाको पनि नागरिकता नगए तापनि रगतको खोला बगाएका थिए।’
कङ्गनाको यो ट्वीटपछि #Arrest_Castiest_Kangna ह्याशट्याग ट्रेन्ड भएको थियो। कङ्गनालाई गिरफ्तार गर्न माग पनि गरिएको थियो। उनले किसानहरूलाई ‘आतङ्ककारी’ भनेको भन्दै सोसल मिडियामा उनको आलोचना गरिएको थियो।
यसपछि कङ्गनाले आफ्नो स्पष्टीकरण दिँदै अर्को ट्वीट गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘सीएएलाई लिएर जसले गलत जानकारी र हल्ला फैलाइरहेका थिए, जसका कारण हिंसा भयो, तिनै मानिसहरू अहिले कृषि विधेयकलाई लिएर पनि गलत जानकारी फैलाइरहेका छन्। उनीहरू देशमा डरको वातावरण बनाइरहेका छन्। तिनै मानिसहरू आतङ्ककारी हुन्। मैले के भनेकी छु, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। तर पनि गलत जानकारी फैलाइँदै छ।’
कङ्गनाले अर्को ट्वीट गरेर एक शर्त राखेकी थिइन्। यदि आफूले किसानहरूलाई ‘आतङ्ककारी’ भनेको प्रमाणित भएमा आफूले ट्विटर छाड्ने उनले बताएकी थिइन्।
कङ्गनाले आफू आफ्नो ट्वीटमा कायम रहेको बताएकी थिइन्। उनको भनाइ थियो, ‘हामीले कृषि विधेयकका बारेमा भ्रम फैलाउनेहरूलाई आतङ्ककारी भनेका थियौँ। किसानहरूलाई आतङ्ककारी भनेका थिएनौँ।’ यही नै उनको अडान हो।
एयरपोर्टमा महिला कन्स्टेबलले थप्पड हानेकी कङ्गना
२०२४ को लोकसभा चुनावमा हिमाचल प्रदेशको मन्डी सीटबाट कङ्गना रनौत विजयी भएकी थिइन्। त्यसपछि उनी दिल्ली जाँदै थिइन्। त्यतिबेला चण्डीगढ एयरपोर्टमा सीआईएसएफकी एक महिला कन्स्टेबलले उनलाई थप्पड हानेकी थिइन्।
यी महिला कन्स्टेबल किसान आन्दोलनकी समर्थक थिइन्। कङ्गनाले सोसल मिडियामा एउटा भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। उनले आफूले किसान आन्दोलनको समर्थन नगरेकाले ती महिला कन्स्टेबलले रीस पोखेको बताएकी थिइन्।
कङ्गनालाई थप्पड हान्ने महिला कन्स्टेबलको नाम कुलविन्दर कौर थियो। कङ्गना सुरक्षा जाँचपछि अर्को केबिनबाट जाँदै थिइन्। त्यतिबेला उनले कङ्गनालाई थप्पड हानेकी थिइन्।
यस काण्डपछि सीआईएसएफले कुलविन्दर कौरलाई निलम्बित गरेको थियो।
कुलविन्दर कौरको एउटा भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएको थियो। भिडियोमा उनले भनेकी छन्, ‘किसान आन्दोलनमा सहभागी महिलाहरू १००-१०० रुपैयाँ ज्याला लिएर बसेका छन् भनेर उनले (कङ्गनाले) भनेकी थिइन्। उनले यो बयान दिँदा मेरो आमा पनि त्यही आन्दोलनमा बस्नुभएको थियो।’
कङ्गनालाई बीजेपीमा पनि कसैले गम्भीर रूपमा लिँदैन
यसैबीच कङ्गना रनौतले जेन जीका बारेमा दिएको बयानको देशभर विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरीले कङ्गना रनौतको आलोचना गरिन्।
एउटा न्युज च्यानलसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘सरकारको कृपा पाउनका लागि एक महिला सांसदले यस प्रकारको बयान दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। तपाईँ सांसद भएर यस्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मानिसहरूले तपाईँबाटै सिकिरहेका छन् भन्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यसको परिणाम उनले छिट्टै भोग्नुपर्नेछ।’
कङ्गना रनौतको बयानमा प्रतिक्रिया दिँदै सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दासले उनको आलोचनालाई धेरै महत्त्व दिनु नपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘कङ्गना रनौतलाई उनकै पार्टीमा गम्भीर रूपमा लिइँदैन। अनि हामीले किन उनलाई गम्भीर रूपमा लिने? मेरो विचारमा जेन जी, जेन अल्फा वा युवा पुस्ताका मानिसहरूले पनि उनलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिँदैनन्। उनीहरू उनको कुरा सुन्दैनन्।’
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