+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भुक्तानी सम्बन्धी संस्थालाई करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा जोडिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १८:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूलाई करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम आफ्नो प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • आन्तरिक राजश्व विभागको कार्यविधि अनुसार साउन २१ गतेदेखि जारी हुने बिलहरूलाई उक्त कार्यक्रममा समेट्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा अन्तरआवद्धता कायम गर्न बैंकले भनेको छ।
  • सरकारले करदाता प्रोत्साहन स्वरुप मासिक एक लाख ३३ हजार ३ सय ३४ र त्रैमासिक १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा सञ्चालक कम्पनीलाई करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम आफ्नो प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार आन्तरिक राजश्व विभागको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३ कार्यविधि पनि लागु गरिसकेको छ । साउन २१ गतेदेखि जारी हुने बिल उक्त कार्यक्रममा समेट्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा अन्तर आवद्धता स्थापित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकको मोबाइल एपमा आवश्यकता अनुसार करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३ सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरुको छुट्टै खण्ड समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुको मोबाइल एपबाट ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, २०८३’ साउन २१ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने जानकारी तथा ग्राहकलाई साउन १६ मंगलबार पठाउन बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

साथै, सो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि मोबाइल एप अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा सोको जानकारी समेत ग्राहकलाई पठाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारले करदाता प्रोत्साहन स्वरुपमा मासिक एक लाख ३३ हजार ३ सय ३४ र त्रैमासिक १० लाख पुस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

करदाता प्रोत्साहन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विराटनगरमा सद्‌भाव र्‍याली निकालिने

विराटनगरमा सद्‌भाव र्‍याली निकालिने
पशुमाथिको क्रूरतामा नाबालकको संलग्नता किन बढिरहेको छ ?

पशुमाथिको क्रूरतामा नाबालकको संलग्नता किन बढिरहेको छ ?
घृणा फैलाउने र अपुष्ट समाचार फैलाउने नगरौंः सञ्चारमन्त्री

घृणा फैलाउने र अपुष्ट समाचार फैलाउने नगरौंः सञ्चारमन्त्री
न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको विषयको वक्तव्यप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको विषयको वक्तव्यप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति
त्रिवि पदाधिकारीले पाएन पूर्णता, काम प्रभावित

त्रिवि पदाधिकारीले पाएन पूर्णता, काम प्रभावित
स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन, थप ४ पालिकामा पुग्यो नापी-मालपोत सेवा।

स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन, थप ४ पालिकामा पुग्यो नापी-मालपोत सेवा।

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित