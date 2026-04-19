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सामाजिक सद्भाव कायम राख्न धवलशमशेरको अपिल

नेता धवलशमशेर राणाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । तराई मधेशमा भइरहेको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै राणाले अनेकतामा एकता नै नेपालको सौन्दर्य भएको बताएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते २२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेता धवलशमशेर राणाले तराई मधेशमा भइरहेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन्।
  • राणाले अनेकतामा एकता नै नेपालको विशिष्टता भएको बताउँदै आपसी द्वन्द्व र अशान्ति अन्त्य गर्न वार्ता र संवादमा जोड दिएका छन्।
  • उनले तराईको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको भन्दै सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

१४ साउन, काठमाडौं । नेता धवलशमशेर राणाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । तराई मधेशमा भइरहेको घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै राणाले अनेकतामा एकता नै नेपालको सौन्दर्य भएको बताएका हुन् ।

‘अनेकतामा एकता, हामीबिचको सौन्दर्य हो। विविध आस्था, धर्म, संस्कृति, परम्पराबिचको सद्भाव, सम्मान र मिलन नेपाली समाजको विशिष्टता हो। भौगोलिक विभिन्नता जस्तै विविध जातजाति, भाषा, भेषभूषा एवं रितिथिति नेपाल र नेपालीको मौलिकता हो,’ उनले भने, ‘यही गौरवशाली इतिहास र निरन्तरताको प्रतिफल एकतावद्ध नेपाल कहिले पराधीन भएन। बहुलता र विविधताको सम्मान गर्ने सहिष्णु मान्यताबाटै सामाजिक सद्भाव र आपसी एकता मजबुत रहँदै आयो। आजको समयमा पनि सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावको विरासत बचाएर राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।’

सुनसरीको देवानगन्ज र कप्तानगन्जबाट पछिल्ला दिन सुरु भएको विवाद मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत फैलिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

‘आपसी द्वन्द्व र अशान्तिबिच तराई क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। झडप, विरोध प्रदर्शन र आगजनीका कारण जनधनको क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘यस संवेदनशील घडीमा पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनेर शान्ति सुव्यवस्था तत्काल कायम गर्न म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। साथै, आम नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’

उनले वार्ता र संवादबाटै तनाव कम गर्न पनि अपिल गरेका छन् । ‘वार्ता र संवादबाट तनाव अन्त्य गर्न, शान्तिको विकल्पबाट समाधान खोज्न, र धैर्य एवं संयमताबाट आपसी सद्भावको रक्षा गर्न म सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु,’ उनले भने ।

धवलशमशेर राणा
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