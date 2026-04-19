+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ब्रोड पिक हिमपहिरो: चार आरोहीको शव फेला

यद्यपि, फेला परेका शवहरूको पहिचान अझै हुन सकेको छैन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते ११:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमालमा आएको हिमपहिरोमा परी विश्वकीर्तिमानी आरोही निर्मल पुर्जासहित १० जना आरोही बेपत्ता भएका छन्।
  • अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तानका अध्यक्ष इरफान खानका अनुसार घटनास्थलबाट उद्धार टोलीले अहिलेसम्म ४ वटा शव फेला पारेका छन्।
  • अध्यक्ष खानले भनेका छन्, 'उद्धारकर्ता र आवश्यक सामग्रीसहित उद्धार हेलिकप्टरहरू ब्रोड पिकमा खटाइएको छ।'

१५ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमपहिरोमा १० आरोही बेपत्ता भएको स्थानमा ४ जनाको शव भेटिएको छ । पाकिस्तानमा रहेको विश्वकै १२ औँ अग्लो हिमाल ‘ब्रोड पिक’ (८,०४७ मिटर) मा हिमपहिरोमा परी विश्वकीर्तिमानी नेपाली आरोही निर्मल पुर्जा (निम्स दाई)सहित १० सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय टोली बेपत्ता छ।

अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तानका अध्यक्ष इरफान खानले इन्स्टाग्राममार्फत दिएको जानकारी अनुसार घटनास्थलबाट उद्धार टोलीले हालसम्म ४ वटा शव फेला पारेको छ। यद्यपि, फेला परेका शवहरूको पहिचान अझै हुन सकेको छैन् ।

अल्पाइन क्लब अफ पाकिस्तानका अध्यक्ष इरफान खानले भनेका छन्, ‘उद्धारकर्ता र आवश्यक सामग्रीसहित उद्धार हेलिकप्टरहरू ब्रोड पिकमा खटाइएको छ। यसैबीच, स्थलगत उद्धार टोलीले हालसम्म ४ वटा शव फेला पारेको छ।’

अध्यक्ष खानका अनुसार बेपत्ता आरोहीहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणसहित उद्धारकर्ताहरू बोकेका हेलिकप्टरहरू ब्रोड पिक क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।

को-को छन् त बेपत्ता ?

निर्मल पुर्जा (निम्स दाई) (नेपाल – टोली नेता)
पुरबहादुर गुरुङ (युक्ता) (नेपाल)
किली पेम्बा शेर्पा (किलु) (नेपाल)
निमा शेर्पा (नेपाल)
नवाङ थिन्दु शेर्पा (नेपाल)
नाधिरा अहमद अब्दुल्लाह अल हार्थी (ओमान)
सोहेल साखी (पाकिस्तान)
वाङ जोङ (चीन)
मेलोरी गिस (अमेरिका)

आरोही बेपत्ता पाकिस्तान ब्रोड पिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित