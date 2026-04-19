रविले गरे धार्मिक अगुवासँग छलफल

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- रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विभिन्न धार्मिक अगुवासँग छलफल थालेका छन् ।
- उनले मौलाना नरुल हुसेन, मोहम्मद खालिद र विश्व हिन्दू महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका छन् ।
- लामिछानेले सुनसरी र सिराहा लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको प्रदर्शन रोक्न सद्भावको अपिल गर्न धार्मिक अगुवाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
१५ साउन, काठमाडौं । सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले धार्मिक अगुवासँग छलफल थालेका छन् ।
सभापति लामिछानेले शुक्रबार पार्टी संसदीय दल कार्यालयमा मौलाना नरुल हुसेन र मौलाना मोहम्मद खालिदसँग छलफल गरिहेका हुन् ।
त्यस्तै सभापति लामिछानेले विश्व हिन्दू महासंघका महासचिव रामचन्द्र तिवारी र सचिवालय सदस्य राजुराज फुयालसँग एकसाथ छलफल गरिरहेका छन् ।
उनले अगुवाहरूलाई सुनसरी, सिराहालगायत देशका विभिन्न भागमा भइरहेको प्रदर्शन रोक्न सद्भावको अपिल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
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