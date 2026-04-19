प्रधानमन्त्रीलाई मधेशका नेताहरूले भने– सम्झौता रद्दीको टोकरीमा नफालिदिनुहोला

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- मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले विगतका सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा नफाल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
- राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशमा फैलिएको अशान्ति रोक्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
- महतोले भने, ‘सम्झौता भयो, त्यसलाई रद्दिको टोकरीमा नफालिदिनुहोला र विगतका सरकारले जस्तो नगर्नुहोला भनेका छौं।’
१५ साउन, काठमाडौं । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले यसपटक भएका सम्झौताहरूलाई रद्दीको टोकरीमा नफाल्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटघाटका क्रममा आफूहरूले मधेशमा भएका घटनाहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
‘सम्झौता भयो, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा नफालिदिनुहोला । विगतका सरकारले जस्तो नगर्नुहोला भनेका छौं,’ महतोले भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ।
मधेशमा फैलिएको आगो रोक्नका लागि राज्य संवेदनशील भएर लाग्नुपर्नेमा आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
जुन आगो मधेशमा फैलिएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्यो । राज्यले रेस्पोन्स नगरेपछि त्यो रोकिंदैन नि । हामी सबै सहयोग गर्न तयार छौं । सबै पक्षको सहयोग गरेर त्यो दंगालाई रोक्नुपर्यो भनेका छौं’ महतोले भने, ‘त्यसका लागि पहल गर्नुपर्यो । ढिलो भए पनि देशको नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ । अलि पहिला नै गरिदिएको भए यस्तो चाहिँ हुने थिएन भनेर हामीले भन्यौं ।’
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