+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै

उनले आजै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १४ गते १७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
  • सुनसरीमा घटेको पछिल्लो घटनापछिको परिस्थितिबारे उनले विशेष सम्बोधन गर्ने भएका हुन् ।
  • प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले आजै उनले देशवासीलाई सम्बोधन गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

१४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

उनले आजै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सुनसरीमा घटेको घटनापछिको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । अहिले सम्बोधनको तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्‍त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित

संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै अनुपस्थित
सुनसरी घटनामा नेकपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीसँगै जवाफ

सुनसरी घटनामा नेकपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीसँगै जवाफ
प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको सुझाव– संसद्‌मा सम्बोधन गर्दा राम्रै हुन्छ

प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखको सुझाव– संसद्‌मा सम्बोधन गर्दा राम्रै हुन्छ
गगनको प्रश्न : यस्तो बेला पनि प्रधानमन्त्री भाउ खाएर बस्ने हो ?

गगनको प्रश्न : यस्तो बेला पनि प्रधानमन्त्री भाउ खाएर बस्ने हो ?
प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा कुनै समस्या छैन, बजारका हल्लामात्रै हुन् : अर्थमन्त्री वाग्ले

प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा कुनै समस्या छैन, बजारका हल्लामात्रै हुन् : अर्थमन्त्री वाग्ले
जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर जलाइयो

जनकपुरमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर जलाइयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’
बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की
विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?
बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories
कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित