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प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा कुनै समस्या छैन, बजारका हल्लामात्रै हुन् : अर्थमन्त्री वाग्ले

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १२ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आर्थिक एजेन्डामा नजिकको समन्वय भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
  • उनले बजारमा फैलिएका अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताएका छन् ।
  • प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सिधै संवाद गर्न चाहेकाले आफू अनुपस्थित रहेको उनको भनाइ छ ।

१२ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग आर्थिक एजेन्डामा नजिकको समन्वय भइरहेको दाबी गर्दै बाहिर फैलाइएका अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।

केही समययता प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्ले अनुपस्थित थिए । निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका डा वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका समाचारहरू प्रकाशित भएपछि उनले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्यमीसँगको छलफलमा यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

‘हाम्रो कुरामा निरन्तर संवाद पनि भइरहेको हुन्छ । प्रत्येक क्याबिनेटपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म बस्छु । तर बजारमा चाहिँ अनेक अफवाहहरू, झुठहरू फैलाइन्छ । यो सब कुराहरू पत्याउन छोडिसके जस्तो लाग्छ । यति क्लोज कोर्डिनेसनमा आर्थिक मुद्दाहरूमा सायद प्रधानमन्त्रीकै तहमा यति गहिरो चासो राखिएको यो धेरै लामो समय पछि हो । अर्थमन्त्री–प्रधानमन्त्रीको क्लोज कोर्डिनेसन डिस्कसनमा यो कुराहरू भइराखेका छन् । बजारका हल्लाहरूको पछाडि नलागिदिनुहोला ।’

आर्थिक मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तहबाट लामो समययताकै सबैभन्दा गहिरो चासो र समन्वय भइरहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको तथा उद्यमी–व्यवसायीले उठाएका विषयमा तत्काल आफू तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग समन्वय र फलोअप गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘अब हाम्रो साझा एजेन्डा भनेको इन्भेस्टमेन्ट नै हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल म लगायतका मन्त्रीहरूसँग फलोअप गरिरहनुभएको छ । बजारमा एउटा मसला भाछ– अर्थमन्त्री देखिएन भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो सोझै सम्माननीयज्यूसँग यहाँहरूको प्रत्यक्ष ‘नो फिल्टर’, ‘नो इन्टरमिडियसन’ सोझै होस् भन्ने व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना पनि छ । प्रधानमन्त्रीज्यू आफैं पनि त्यति सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नदेखिने भएको हुनाले हामीले यो काम सल्लाहमा नै गरेका हौं ।’

मुलुकका आर्थिक मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री शाहसँग निरन्तर गहिरो छलफल भइरहेको भन्दै बजारका हल्लाहरूको पछाडि नलाग्न आग्रह पनि गरे ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्‍त्री
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